20 menit tidak cukup bagi Mal untuk menyelamatkan Spanyol

Pemain Spanyol Lamine Yamal kembali dari cedera dan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dalam pertandingan melawan Cape Verde, Senin malam ini, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 8 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Yamal masuk menggantikan rekan setimnya di Barcelona, Gavi, dan berusaha menciptakan ancaman di sisi kanan, namun gagal menyelamatkan Spanyol yang harus puas dengan hasil imbang tanpa gol.

Yamal mengalami cedera saat bermain bersama Barcelona melawan Celta Vigo pada 22 April lalu, dan absen dari lapangan sejak saat itu, sebelum kembali bermain dalam pertandingan melawan Cape Verde kurang dari dua bulan kemudian.

Seperti yang diperkirakan, pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, memasukkan bintang muda Barcelona itu sebagai pemain pengganti, karena laporan media Spanyol memperkirakan ia tidak akan menjadi starter mengingat ia baru pulih dari cedera.

Timnas Spanyol dan Cape Verde berada di Grup 8 bersama Arab Saudi dan Uruguay, yang akan bertanding dini hari Selasa besok.