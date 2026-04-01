15 juta menghalangi kepergian bintang Real Madrid

Pemain Real Madrid tersebut tampaknya akan kembali ke klub lamanya pada bursa transfer mendatang, sebuah langkah yang mencerminkan keinginannya untuk kembali menjadi pemain inti.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", negosiasi antara pemain Spanyol Dani Ceballos dan mantan klubnya, Real Betis, tampaknya rumit saat ini.

Hal ini disebabkan oleh tuntutan finansial yang tinggi terkait kesepakatan tersebut, di mana Real Madrid memperkirakan nilai penjualan pemain tersebut sekitar 15 juta euro.

Surat kabar tersebut menambahkan: "Kendala tidak berhenti sampai di situ, karena Ceballos menuntut gaji tahunan sebesar 9 juta euro."

Lalu ditambahkan, "Angka ini menjadi tantangan besar bagi manajemen Real Betis, dan membuat kesepakatan ini berada dalam posisi yang rumit meskipun sang pemain ingin hengkang."

Perlu diingat bahwa surat kabar "Marca" sebelumnya melaporkan bahwa Florentino Pérez, presiden Real Madrid, tidak keberatan dengan kepergian Ceballos, asalkan ada tawaran finansial yang sesuai.

Saat ini, Dani Ceballos fokus pada pemulihan penuh dari cedera otot paha kanannya, dan telah mulai berlatih secara parsial bersama tim.