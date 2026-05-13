15 Gol Terbaik dalam Sejarah Final Piala Dunia FIFA

Tendangan bebas Ronaldinho melawan Inggris (2002)

Tanyakan kepada penggemar Inggris mana pun dan mereka akan mengatakan ini hanyalah keberuntungan. Tanyakan kepada penggemar Brasil mana pun, dan mereka akan mengatakan Ronaldinho memang sengaja melakukannya. Tanyakan kepada Ronaldinho sendiri, dan dia mengatakan itu "pasti" sebuah tendangan.

Dalam pertandingan perempat final melawan tim Inggris yang mungkin merupakan yang terbaik dalam satu generasi, Selecao tertinggal 1-0 berkat gol pembuka Michael Owen di awal pertandingan, tetapi Rivaldo menyamakan kedudukan dan di babak kedua, Brasil mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-50, sekitar 40 yard dari gawang, dan Ronaldinho bersiap untuk menendangnya.

Hanya sedikit orang yang mengira dia akan menendang, tetapi dia bersikeras bahwa dia melakukannya, dan David Seaman, yang berada di gawang, hanya bisa terpaku saat bola melesat di atas kepalanya, menyentuh mistar gawang, dan berakhir di dalam gawangnya.

David Beckham, Teddy Sheringham, dan Danny Mills - pemain yang kemudian dilanggar Ronaldinho hingga mendapat kartu merah - semuanya bersikeras bahwa itu adalah "kebetulan".

Ronaldinho menegaskan: "Saat saya menendang bola, saya ingin mencetak gol – tapi mungkin tidak persis di tempat bola berakhir. Jika saya jujur sepenuhnya, saya sebenarnya mengarah ke sisi lain gawang.”

Dia menyimpulkan bahwa "gol adalah gol", dan itu membantu Brasil menuju kejayaan, sementara Inggris hanya bisa bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi setelah bermain lebih dari setengah jam melawan 10 orang.

James Rodriguez vs Uruguay (2014)

Sangat jarang sebuah gol bisa membuat Anda pindah klub, tetapi tendangan voli indah dari jarak jauh ini hampir pasti berperan dalam kepindahan Rodriguez ke Real Madrid.

Bintang Kolombia ini mengejutkan dunia pada 2014, mencetak gol yang benar-benar luar biasa dari jarak jauh saat timnya menjadi kejutan di turnamen tersebut.

Dalam pertandingan babak 16 besar melawan Uruguay, Rodriguez membuka skor dalam kemenangan 2-0 dengan gol yang kemudian memenangkan Penghargaan Puskas untuk Gol Terbaik Musim Ini di seluruh dunia.

Pemain pengatur serangan itu mengontrol bola dengan dadanya dari jarak 25 yard dari gawang, berputar, dan melepaskan tendangan keras ke arah gawang yang membentur mistar gawang sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang dengan cara yang sungguh sensasional.

Rodriguez membelakangi gawang saat bola datang kepadanya, tetapi putaran dan penyelesaiannya yang luar biasa memadukan kelincahan dan kekuatan, serta memperlihatkan sekilas bakat kelas dunia yang sesungguhnya. Ia mencetak gol lagi di babak kedua, tetapi inilah gol yang membuat dunia terkesima dan memperhatikan James Rodriguez.

Robin van Persie vs Spanyol (2014)

Sundulan terbaik dalam sejarah sepak bola?

Belanda benar-benar menghancurkan Spanyol dalam salah satu pertandingan paling menakjubkan di Piala Dunia 2014. Di bawah asuhan Louis van Gaal, tim Belanda tampil dominan, menang 5-1, meskipun sempat tertinggal akibat penalti Xabi Alonso di awal pertandingan.

Menjelang akhir babak pertama, Daley Blind mengirim umpan terobosan yang spekulatif dan tinggi ke arah Van Persie, dan striker tersebut, dari dalam kotak penalti, melemparkan seluruh tubuhnya ke arah bola dalam lompatan angsa yang luar biasa, melakukan kontak yang sempurna, dan mencetak gol ke sudut atas gawang dalam salah satu gol paling sensasional dalam sejarah Piala Dunia.

Dia kemudian mencetak gol keduanya di babak kedua saat tim Belanda menampilkan performa yang memukau yang mengingatkan pada masa kejayaan Total Football, dan sundulan Van Persie pun memenangkan penghargaan Puskas. Tidak ada pesaing lain.

Toni Kroos vs Swedia (2018)

Piala Dunia 2018 bagi Jerman adalah bencana. Tersingkir di babak penyisihan grup, Die Mannschaft hanya memenangkan satu pertandingan grup, yaitu kemenangan 2-1 atas Swedia. Setelah kalah dari Meksiko di pertandingan pembuka, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan kemenangan untuk tetap bersaing menjelang pertandingan terakhir grup melawan Korea Selatan.

Mereka tertinggal pada menit ke-32 akibat gol Ola Toivonen, namun Marco Reus berhasil menyamakan kedudukan, sebelum Jerome Boateng diusir wasit delapan menit menjelang akhir pertandingan.

Jerman, sepertinya, akan tersingkir, tetapi di masa injury time, mereka mendapat tendangan bebas di sayap kiri. Sudutnya sangat sempit, tetapi keajaiban terjadi, saat Kroos memperbaiki sudutnya dengan meminta Reus mengoper bola kepadanya, dan dia kemudian, entah bagaimana, mencetak gol ke sudut atas gawang Robin Olsen.

Jam baru saja memasuki menit kelima waktu tambahan, dan Jerman yang hanya beranggotakan 10 orang telah memberi diri mereka peluang untuk melaju. Bahwa mereka kalah dari Korea Selatan bukanlah kesalahan Kroos; ini adalah penyelesaian yang luar biasa, sebuah gol yang memberi seluruh bangsa harapan untuk melaju. Harapan itu dengan cepat sirna, tetapi cahaya itu memang bersinar, meskipun hanya sebentar.

Manuel Negrete vs Bulgaria (1986)

Negrete mungkin bukan nama yang begitu familiar bagi penggemar sepak bola modern, tetapi pada tahun 1986, ia mencetak gol yang benar-benar indah melawan Bulgaria.

Setelah menguasai bola di wilayahnya sendiri, ia melepaskan umpan akurat ke sayap kiri, lalu mulai berlari. Ia berhasil mencapai tepi kotak penalti sebelum bola dibuang oleh pemain bertahan ke arah gawang Bulgaria.

Di sana, ia melakukan kombinasi satu-dua yang luar biasa dengan Javier Aguirre setelah mengontrol bola yang melambung dengan cerdik, dan setelah menerima umpan balik yang dilambungkan, ia menendang bola dengan tendangan gunting ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti.

Bola berada hampir lima kaki di atas tanah saat Negrete menyentuhnya, sepatu kirinya melakukan kontak sempurna yang membawa Meksiko menuju kemenangan 2-0. Jarang ada penyelesaian yang lebih bergaya di Piala Dunia.

Cristiano Ronaldo vs Spanyol (2018)

Rekor Ronaldo dalam tendangan bebas mungkin tidak sebaik yang seharusnya. Bintang Portugal ini melepaskan banyak tendangan bebas setiap tahunnya, dan seringkali bola yang ditendangnya menghantam pagar betis atau melambung di atas mistar gawang. Namun, saat melawan Spanyol pada tahun 2018, ia seolah tak pernah salah.

Setelah mencetak dua gol, Ronaldo berdiri di depan tendangan bebas dari jarak 25 yard pada menit ke-88, saat Spanyol memimpin 3-2 dalam pertandingan fase grup yang brilian.

Pemain bernomor punggung 7 itu maju ke depan, dan melepaskan tendangan melengkung yang melesat ke sudut atas gawang, membuat David de Gea terpaku di tempatnya.

Gol tersebut mengingatkan pada tendangan bebas luar biasa yang ia lakukan untuk Manchester United melawan Portsmouth, tetapi ini terjadi di panggung terbesar dari semuanya, dan menjadi puncak dari salah satu penampilan individu terbaik yang pernah ada di Piala Dunia.

Saat dalam performa terbaiknya, ia tak terbendung.

Bobby Charlton vs Meksiko (1966)

Salah satu gol spektakuler pertama di Piala Dunia.

Charlton menjadi poros lini tengah Inggris saat The Three Lions meraih gelar Piala Dunia pertama dan, hingga saat ini, satu-satunya di kandang sendiri. Di babak grup, Inggris menghadapi laga sulit melawan Meksiko dan menang 2-0, dengan Charlton memimpin timnya menuju kemenangan yang membangkitkan semangat.

Martin Peters merebut bola di setengah lapangan sendiri dan mengoper bola kepada Roger Hunt, yang kemudian memberikan umpan kepada Charlton, tepat di dalam setengah lapangan sendiri, dan ia pun berlari. Sebuah lari zig-zag mengikuti, yang hampir bisa disebut mirip gaya Steven Gerrard saat ia melaju ke depan dan akhirnya, dari jarak 25 yard dari gawang, melepaskan tendangan.

Tendangannya mengarah ke sudut atas gawang, sebuah tendangan menakjubkan yang membuat seluruh penonton di Wembley berdiri, dan Charlton pun diakui sebagai gelandang terbaik di dunia saat itu. Ia pun mengangkat trofi di akhir turnamen; ia memang pantas mendapatkannya.

Michael Owen vs Argentina (1998)

Dari satu gol hebat Inggris ke gol hebat lainnya. Pada tahun 1998, Owen baru berusia 18 tahun, dan ia benar-benar menandai debutnya di panggung dunia saat menghadapi rival abadi The Three Lions. Tentu saja, seperti yang sangat disadari oleh setiap penggemar The Three Lions, tim tersebut akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut, setelah David Beckham diusir dari lapangan, dan kekecewaan akibat penalti pun menyusul.

Namun, untuk sesaat yang gemilang, seolah-olah Inggris memiliki pemain terbaik di dunia, yang siap membawa negara ini meraih kejayaan untuk pertama kalinya dalam 32 tahun.

Beckham mengoper bola ke depan dari setengah lapangan sendiri, dan Owen mengontrolnya dengan bagian luar sepatunya di lingkaran tengah, lalu dengan mudah melewati beknya, memiringkan bahunya untuk melewati bek lain, dan mencetak gol dengan tendangan yang sangat keras. Kiper Carlos Roa sama sekali tidak berdaya.

Gol tersebut membuat Inggris memimpin 2-1, dan menandai Owen sebagai pemain muda terbaik di dunia. Dia kemudian memenangkan Ballon d'Or dalam musim yang luar biasa, dan tetap menjadi pemain termuda yang pernah meraihnya. Kehebatan solonya dalam pertandingan ini jelas merupakan faktor penentu.

Dennis Bergkamp vs Argentina (1998)

"Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! DENNIS BERGKAMP!" Mungkin komentar paling ikonik untuk gol Piala Dunia mana pun, dan itu lebih dari pantas, karena Bergkamp mencetak gol penentu pada menit ke-90 melawan Argentina dalam pertandingan perempat final yang mendebarkan.

Frank de Boer melepaskan umpan panjang yang optimis dari garis belakang, dan Bergkamp tidak hanya menurunkannya dengan sentuhan lembut, ia juga melewati bek lawan dengan gerakan nutmeg, lalu melepaskan tendangan keras, bahkan dengan bagian luar kakinya, ke sudut jauh gawang.

Sebuah gol yang benar-benar brilian dan teknis, dari seorang pemain yang benar-benar brilian dan teknis, yang membuat komentator Belanda itu berulang-ulang mengulang komentarnya, sambil berteriak hingga suaranya serak, hampir tak percaya dengan keterampilan luar biasa yang baru saja ia saksikan.

Hanya dengan tiga sentuhan, sang penyerang berhasil membawa Belanda lolos dan mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia.

Joe Cole vs Swedia (2006)

Gol terbaik Inggris di Piala Dunia?

Pada tahun 2006, ini adalah kesempatan lain bagi The Three Lions untuk menandai Generasi Emas mereka dengan trofi internasional yang bergengsi. Mereka memang gagal, tetapi di babak penyisihan grup, aksi ajaib dari Cole membuat segalanya tampak mungkin.

Setelah umpan silang dihalau, bola jatuh ke kaki pemain sayap yang lincah itu di sekitar 35 yard dari gawang. Saat bola memantul, ia menahannya dengan dada, lalu melepaskan tendangan voli menakjubkan yang mengarah ke sudut atas gawang, hampir seukuran perangko, dan membawa The Three Lions unggul.

Pertandingan berakhir imbang 2-2, yang cukup bagi Inggris untuk memuncaki grup, dan Cole tiba-tiba dipandang sebagai pemain yang patut diperhatikan di panggung internasional.

Itu akhirnya menjadi momen brilian yang langka yang menerangi kampanye yang sebaliknya mengecewakan di Jerman.

Saeed Al Owairan vs Belgia (1994)

Gol Al Owairan melawan Belgia untuk Arab Saudi di Piala Dunia 1994 ini bisa dianggap sebagai tiruan dari entri lain yang akan menyusul dalam daftar ini, tetapi gol ini layak mendapat tempat tersendiri.

Menerima bola di setengah lapangan sendiri, Al Owairan melewati tak kurang dari empat pemain dalam lari luar biasa menuju kotak penalti lawan, sebelum mencetak gol brilian yang membawa timnya menang 1-0 di babak penyisihan grup.

Hal ini dianggap sebagai kejutan besar pada saat itu, karena Arab Saudi berhasil lolos ke babak gugur. Al Owairan masih dianggap sebagai ikon Piala Dunia, dan memang pantas, karena ia berhasil mencetak salah satu gol solo terbaik dalam sejarah turnamen tersebut.

Namun, itu belum sepenuhnya yang terbaik...

Esteban Cambiasso vs Serbia dan Montenegro (2006)

Sepak bola tiki-taka sering dianggap sebagai ciri khas Pep Guardiola, Spanyol, dan klub-klub seperti Barcelona. Namun pada tahun 2006, mungkin perwujudan paling murni dari sepak bola tiki-taka ditunjukkan oleh Argentina, saat Esteban Cambiasso mencetak salah satu gol terhebat yang pernah ada di Piala Dunia.

Maxi Rodriguez merebut bola di wilayahnya sendiri dan memulai serangan umpan yang membuat Albiceleste menguasai bola selama sekitar satu menit, menggerakkan bola ke samping, ke belakang, dan ke depan, sambil berusaha membuka pertahanan Serbia dan Montenegro.

Serangan itu mengalir naik turun sebelum Javier Saviola dan Juan Roman Riquelme melakukan umpan satu-dua, dan Riquelme menemukan Cambiasso, yang kemudian mengoper bola kepada Hernan Crespo. Tendangan tumit cantik sang striker disambut oleh gelandang tersebut, yang kemudian mencetak gol ke sudut atas gawang.

Pendapat Crespo? “Gol terindah”.

Setelah 24 operan, Argentina mencetak gol tim terbaik yang pernah ada di Piala Dunia, dan mereka akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-0, sejenak terlihat seperti favorit untuk memenangkan turnamen tersebut.

Carlos Alberto vs Italia (1970)

Mungkin gol klasik sepanjang masa di Piala Dunia, penyelesaian satu sentuhan Carlos Alberto di akhir serangan yang luar biasa. Ini adalah turnamen pertama yang disiarkan dalam warna, dan menunjukkan betapa briliannya Brasil, seragam kuning dan biru cerah mereka memikat imajinasi seluruh generasi penggemar.

Di final, mereka melenggang menuju kejayaan, mengalahkan Italia 4-1, dengan Pele, Gerson, dan Jairzinho mencetak gol.

Namun, Alberto-lah yang mencatatkan namanya dalam buku sejarah, saat ia mengakhiri salah satu serangan terbaik dalam sejarah turnamen tersebut.

Serangan yang melibatkan sembilan umpan itu dimulai dari wilayah pertahanan Selecao sendiri, yang berhasil mengacaukan formasi Italia setelah sebuah kombinasi segitiga yang rapi, sebelum Jairzinho melaju dari sayap kiri dan bergerak ke dalam. Ia mengoper bola kepada Pelé, sementara Tostão, penyerang Brasil, telah memperhatikan pergerakan Alberto dari posisi bek kanan. Tostão memberi isyarat, dan Pelé pun mengoper bola kepadanya.

Sebuah tendangan pertama membuat Alberto melengkungkan bola ke sudut bawah gawang, sebuah penyelesaian yang indah setelah sebuah gerakan yang membuat dunia menyadari bahwa Brasil berdiri sendiri, dan tak tertandingi, sebagai tim terbaik di planet ini.

Benjamin Pavard vs Argentina (2018)

Salah satu gol paling indah yang pernah dicetak, Pavard mencetak gol dengan cara yang sensasional saat Prancis dan Argentina bertanding dalam pertandingan sistem gugur klasik yang dimenangkan Les Bleus dengan skor 4-3.

Pavard mencetak gol kedua Prancis dalam pertandingan tersebut, sebuah tendangan yang sangat indah dari tepi kotak penalti, yang seolah-olah menentang hukum fisika.

Setelah umpan silang Lucas Digne dihalau dengan tidak efektif oleh barisan belakang Argentina, Pavard menyambutnya dari posisi bek kanan, dan seolah-olah memotong bola dengan tendangannya, bukan menembusnya, sehingga bola berputar dengan indah ke sudut atas gawang.

Sebuah gol yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Prancis bisa mencetak gol dari mana saja, begitu hebatnya bakat yang ada di lapangan. Mereka layak menjadi pemenang hanya karena gol ini saja.

Diego Maradona vs Inggris (1986)

Apa lagi yang bisa diharapkan?

Aksi solo brilian Maradona dan penyelesaiannya saat melawan Inggris selalu sedikit terhalangi oleh gol "Tangan Tuhan"-nya, dan tentu saja kita bisa memahami alasannya, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi kualitas gol solo yang luar biasa tersebut, di mana Maradona melewati empat pemain, melakukan 11 sentuhan dalam 11 detik, sebelum melesakkan bola ke bawah kaki Peter Shilton. Gol itu dijuluki "Gol Abad Ini", dan GOAL tidak bisa tidak setuju.

Gary Lineker, yang berada di tim Three Lions yang dikalahkan pada hari itu, menyebutnya sebagai "gol terhebat yang pernah dicetak."

Dia berkata: “Di lapangan yang kondisinya sangat buruk, melakukan apa yang dia lakukan sungguh luar biasa.

“Itu adalah satu-satunya momen dalam karier saya di mana saya benar-benar merasa harus bertepuk tangan untuk gol itu. Sebagian dari diri saya juga merasa hancur. Itu pasti hal terbaik yang pernah saya lihat di lapangan sepak bola. Itu adalah gol terbaik yang pernah dicetak.”