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Goal.com
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JuventusGetty Images

Diterjemahkan oleh

13, senjata andalan yang menyelamatkan Juventus di hadapan Parma

L. Spalletti
T. Koopmeiners
N. Gonzalez
Italia
Belanda
Argentina

Persaingan di pinggir lapangan dengan Inter

Tim Juventus membuktikan kekuatan lini cadangannya, hal yang ditegaskan oleh duet Nicolas Gonzalez dan Teun Koopmeiners yang dimasukkan oleh pelatih Luciano Spalletti pada babak kedua pertandingan melawan Parma, Sabtu malam, dalam pekan kedua Liga Italia.

Tim berkostum hitam-putih itu tidak mampu merobek gawang sepanjang babak pertama, sehingga mendorong Spalletti untuk mengandalkan bangku cadangan, di mana Nicolas Gonzalez mencetak gol pertama pada menit ke-62, kemudian pemain pengganti lainnya, Teun Koopmeiners, menambah gol kedua pada menit ke-88 beberapa menit setelah dia masuk.

Jaringan Opta menyebutkan bahwa pengaruh para pemain cadangan di Juventus bukanlah hal yang aneh, karena tim ini merupakan tim yang paling diuntungkan oleh para pemain cadangannya yang telah mencetak 13 gol sejak awal musim lalu.



Tidak ada satu pun tim di Liga Italia yang mencetak gol lebih banyak dari jumlah ini, seraya menjelaskan bahwa Bianconeri menyamai Inter dengan torehan yang sama.



Juventus mengawali musim dengan meraih kemenangan atas Frosinone dengan satu gol tanpa balas, sementara Parma tetap tanpa poin setelah pada pekan pertama juga kalah dari Cagliari 1-0.

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