Tim nasional Tunisia terus mengalami keruntuhan di lini pertahanan pada Piala Dunia 2026, setelah kebobolan dua gol dalam tujuh menit pertama saat menghadapi Belanda pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup, serta satu gol lagi di babak kedua, sehingga total gol yang mereka kebobolan menjadi 12 di turnamen ini, dan menjadikan mereka tim dengan pertahanan terlemah di antara semua tim peserta hingga saat ini.

"Elang Kartago" mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan telak 5-1 dari Swedia, sebelum kembali tumbang 4-0 dari Jepang, dan kemudian kalah 1-3 dari Belanda.

Curaçao menempati posisi berikutnya di antara pertahanan terlemah di turnamen ini setelah kebobolan 9 gol, sementara Swedia dan Qatar berbagi dua posisi berikutnya setelah masing-masing kebobolan 7 gol sebelum sisa pertandingan putaran ketiga selesai, yang menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara Tunisia dan tim-tim lain dalam hal kesulitan pertahanan.

Timnas Tunisia kini terancam mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia dengan salah satu rekor pertahanan terburuk dalam sejarah turnamen, setelah secara resmi tersingkir dari persaingan kualifikasi sebelum putaran ketiga, sehingga pertandingan terakhirnya berubah menjadi babak baru dari penderitaan yang telah berlangsung sejak peluit awal perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.





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