12.000 assist! LeBron James mencatatkan namanya dalam sejarah NBA

Legenda LeBron James, bintang Los Angeles Lakers, terus menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah NBA, setelah menjadi pemain keempat dalam sejarah liga yang menembus angka 12.000 assist sepanjang kariernya yang gemilang.

Prestasi ini tercapai pada kuarter pertama saat timnya berhadapan dengan Phoenix Suns, ketika James mengambil bola pantul dari area pertahanan, dan melepaskan umpan panjang yang akurat melintasi lapangan ke Deandre Ayton yang menyelesaikan serangan dengan dua poin, sehingga momen tersebut tercatat sebagai umpan ke-12.000 James, 7 menit dan 49 detik sebelum akhir kuarter pertama.

Dengan angka ini, James bergabung dengan jajaran pemain pembuat umpan terbaik dalam sejarah liga, yang dipimpin oleh legenda Utah Jazz, John Stockton, dengan 15.806 umpan, diikuti oleh Chris Paul dengan 12.552 umpan, lalu Jason Kidd dengan 12.091 operan, sehingga James menjadi yang keempat dengan 12.010 operan setelah pertandingan berakhir.

Meskipun usianya sudah 41 tahun, tampaknya bintang Lakers ini tidak berniat berhenti dalam waktu dekat, karena perkiraan menunjukkan kemampuannya untuk melampaui Kidd jika ia melanjutkan kariernya satu musim lagi, sementara kemampuannya mendekati rekor Chris Paul akan bergantung pada kondisi fisiknya dan jumlah pertandingan yang akan ia mainkan.

James, yang memiliki rata-rata 7,4 assist per pertandingan sepanjang kariernya, memasuki laga melawan Suns dengan rata-rata 7,1 assist musim ini, namun ia menampilkan performa menakjubkan yang membuatnya mengakhiri pertandingan dengan 12 assist dan 28 poin, membawa timnya meraih kemenangan telak 101-73.

Dengan pencapaian ini, LeBron James menambahkan halaman baru ke dalam karier legendarisnya yang telah mencakup 22 penampilan di All-Star Game, menegaskan bahwa ia tetap menjadi sosok yang sulit ditandingi di dunia basket meskipun lebih dari dua dekade telah berlalu sejak debutnya di NBA.

