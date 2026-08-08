1000 sponsor di satu jersey! Aksi khusus ini jadi headline di seluruh dunia

Deportivo Municipal pernah memenangi empat gelar juara Peru (1938, 1940, 1943, dan 1950). Namun seiring berjalannya waktu, klub tradisional itu kian tenggelam dalam bayang-bayang rival-rival lokal besarnya, Universitario de Deportes, Alianza, dan Sporting Cristal. Setelah terdegradasi dari Primera Division pada 2023, mereka kemudian terpuruk ke kasta ketiga.

Hal itu membuat Deportivo Municipal terjerat masalah keuangan besar. Pemasukan dari hak siar televisi dan sponsor berkantong tebal pun tidak ada. Namun, divisi pemasaran klub punya sebuah ide dan dari situasi sulit itu menciptakan sebuah jersey yang sangat istimewa. Untuk itu, Deportivo Municipal bukan mencari sponsor utama, melainkan menjual total 1000 bidang iklan mini.

Dengan 200 sol, setara sedikit lebih dari 50 euro, fan dan perusahaan kecil bisa mengabadikan nama mereka di jersey tersebut. Menurut laporan lokal, seluruh bidang iklan itu terjual hanya dalam waktu tiga bulan.

"Kaos ini melambangkan keterikatan 1000 pengusaha"

Kini klub itu secara resmi memperkenalkan jersey baru tersebut. Ke-1000 mitra tersebar dalam banyak kotak hitam dan putih di seluruh jersey.

Garis diagonal merah tradisional - mirip seperti yang ada pada jersey tim nasional Peru - tetap dipertahankan. "Kaos ini melambangkan keterikatan 1000 pengusaha," kata direktur komersial Jorge Fernandez Iraola.

Aksi itu bukan hanya memberi Deportivo Municipal pemasukan finansial penting, tetapi juga membuatnya menjadi berita utama di seluruh dunia. "Terima kasih banyak kepada semua media, platform, dan orang-orang yang telah membagikan kisah ini serta membuat jersey 1000 sponsor dikenal melampaui batas-batas kami," tulis Deportivo Municipal di Instagram. "Ini baru permulaan."