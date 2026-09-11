Penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, memecahkan rekor sejarah pendahulunya asal Suriah, Omar Al Somah, setelah mencetak gol kesepuluhnya di musim ini pada ajang Liga Roshn Saudi.

Al Ahli menjamu Al Hazm pada hari Jumat ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan ketujuh kompetisi Liga Roshn.

Ivan Toney mencetak gol kedua Al Ahli ke gawang Al Hazm pada menit ke-32 pertandingan, melalui tendangan penalti yang ia dapatkan sendiri.

Pada menit terakhir babak pertama, penyerang Inggris itu mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi timnya, setelah kiper menepis tendangan Saleh Abu Al Shamat, sebelum bola sampai kepadanya di depan gawang yang kosong.

Dengan demikian, Toney mencapai gol kesepuluhnya di musim ini pada Liga Roshn Saudi, memuncaki daftar top skor kompetisi dengan selisih 6 gol penuh dari pesaing terdekatnya.

Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 10 gol tersebut hanya dalam 7 pekan pertama, dan ini merupakan awal terbaik dalam sejarahnya bersama Al Ahli, sejak bergabung ke skuad mereka pada musim panas 2024, datang dari Brentford.

Pada musim 2024-2025, Toney baru mencetak gol kesepuluhnya setelah 17 pertandingan di Liga Saudi, sementara ia mencetak jumlah yang sama setelah 13 pertandingan di musim lalu.

Ivan Toney juga menyamai rekor sejarah atas nama Omar Al Somah, di mana ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak 10 gol dalam 7 pekan pertama Liga Saudi, sejak awal musim 2009-2010.

Penyerang Suriah itu meraih rekor tersebut juga bersama Al Ahli, tepatnya dalam 7 pekan pertama musim 2016-2017 dari Liga Saudi, menurut jaringan statistik "Opta".

Perlu dicatat bahwa Ivan Toney belum pernah dinobatkan sebagai top skor Liga Saudi, di mana ia menjadi runner-up di belakang pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr pada dua musim lalu, dan di belakang pemain Meksiko, Julian Quinones, bintang Al Qadsiah pada musim lalu.

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