Kontroversi masih terus berlanjut seputar masa depan penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, di tengah keinginannya untuk hijrah ke Barcelona, dan sikap klubnya yang tetap ingin mempertahankan jasanya.

Alvarez mengumumkan saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026 bahwa ia ingin meninggalkan Atletico, dan pernyataan tersebut menimbulkan gaung yang luas di media-media Spanyol.

Barcelona mengintensifkan upayanya untuk mendatangkan Alvarez pada bursa transfer musim panas, sementara Atletico Madrid memasang syarat yang mustahil dipenuhi dengan membayar klausul penalti yang tercantum dalam kontraknya sebesar 500 juta euro.

Dari pihaknya, surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa Atletico Madrid telah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai jadwal bergabungnya seluruh pemain Atletico yang tampil di final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, dengan Alvarez sebagai yang terdepan, ke dalam kamp Los Rojiblancos guna persiapan menghadapi musim baru.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa orang-orang dekat Alvarez menegaskan bahwa ia tidak berniat kembali ke latihan Atletico Madrid pada waktu yang telah ditentukan, untuk memberi tekanan besar kepada klub Madrid tersebut agar menjualnya ke Barcelona.

Perkara ini akan menjadi lebih jelas setelah sekitar 3 pekan, apakah Alvarez akan memberontak terhadap Atletico Madrid dan mengibarkan bendera pembangkangan di hadapan manajemen klub, ataukah ia akan mematuhi jadwal yang telah ditentukan dan mengikuti latihan Los Rojiblancos?