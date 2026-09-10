1 lawan 50: Yamal memulai perjalanan sulit di belakang Messi

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Lamine Yamal, bintang Barcelona, mulai menapaki jalan yang pernah dilalui legenda Barca, Lionel Messi.

Pemain berusia 19 tahun itu mengenakan ban kapten Barcelona dalam laga melawan Feyenoord (5-1) di Liga Champions Eropa pada Rabu kemarin. Peristiwa ini menjadi titik balik, karena semakin mengukuhkan status sang bintang yang populer di seluruh dunia berkat kemampuan individunya.

Selain itu, Lamine Yamal mencetak gol pertamanya dari tendangan bebas langsung bersama Barcelona kemarin.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa hingga malam kemarin, Lamine Yamal telah melepaskan tujuh tendangan bebas bersama Barcelona dalam tiga musim terakhir. Salah satunya, melawan Girona pada musim 2024-2025, berbuah gol. Namun laporan pertandingan mencatatnya sebagai gol bunuh diri Krejci. Karena itu, gol roketnya kemarin merupakan gol pertamanya dari tendangan bebas bersama Barcelona.

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Ia mempersembahkan gol ini untuk Raphinha, algojo tendangan bebas andalan tim, yang kemarin mengatakan kepada Lamine Yamal bahwa ia akan mencetak gol ketika melihatnya sedikit frustrasi.

Lionel Messi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi spesialis eksekutor tendangan bebas bagi Barcelona, dan pada akhirnya mencetak 50 gol tendangan bebas untuk Barca. Kini, Lamine Yamal telah membuka pundi-pundi golnya, dan tentu saja ia berambisi untuk mencapai angka milik sang legenda Argentina itu.