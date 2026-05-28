Németország 1
Németország 1 Áttekintés
Németország 1, mérkőzések & eredmények
Több
szeptember 19., szombat
október 8., csütörtök
október 9., péntek
Tabella
Több
|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Borussia Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|Bayern München
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|Freiburg
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|Augsburg
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|Bayer Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7
Apostas em destaque
Odds Sul-Americana 2026: Atlético-MG é favoritoTovábbi fogadási cikkek