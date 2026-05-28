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Németország 1

Németország 1 Áttekintés

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Németország 1, mérkőzések & eredmények

szeptember 19., szombat
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
VE
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
VE
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
VE
október 8., csütörtök
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
október 9., péntek
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
Paderborn badge
Paderborn
SCP
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
GY
GY
GY
GY
2Bayern München crestBayern München43101421210
GY
GY
D
GY
3Freiburg crestFreiburg4310123910
D
GY
GY
GY
4Augsburg crestAugsburg421111657
V
D
GY
GY
5Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen421110557
GY
D
GY
V
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