Manuel Neuer utódját nézte ki magának a Manchester City

A német Sport Bild szerint már a Manchester City és a Juventus is ajánlatot tett a Bayern Münchennek Alexander Nübel játékjogáért, és az ügynökével is felvette a kapcsolatot.

Állítólag 15 millió eurót ellenében engednék el a német kapust a bajorok. Többek között ez volt az oka annak, hogy a Stuttgart nem igazolta le végleg, miután az elmúlt három évet a klubnál töltötte kölcsönben, illetve Sebastian Hoeness vezetőedző is kérvényezte a végleges megszerzését.

Az tehát szinte biztos, hogy nem a sváboknál folytatja a 19 éves hálóőr, ugyanakkor kérdés, hogy Manuel Neuer újabb szerződéshosszabbítása után mennyi babér teremne neki az Allianz Arénában.

Mint ismert, Nübelt még 2020-ban szerződtette le a Bayern a Schalke csapatától, nem titkoltan azzal a céllal, hogy előbb-utóbb átveszi a stafétát a klub legendás kapusától. Ennek ellenére csak négy alkalommal ölthette magára a müncheniek mezét, miközben az AS Monacónál és a Stuttgartnál szintén megfordult kölcsönben.

