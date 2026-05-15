Neuer szerződése az idei szezon végéig szólt, ám a klub hivatalos közleményében tudatta, hogy további egy idény erejéig biztosan marad a Bayern Münchennél.

Azok után, hogy a német kapus 2011-ben aláírt a Schalke 04-től a bajorokhoz, immáron a 16. szezonjának vág neki a német rekordbajnok játékosaként.

Emlékezetes, hogy Neuer még a 2006-07-es szezonban mutatkozott be a Bundesligában a Ruhr-vidékiek színeiben, azaz éppen jövőre lesz 20 éve annak, hogy megkezdte a profi pályafutását.

Nevelőegyüttesével 2010-11-ben egészen a Bajnokok Ligája elődöntőjéig menetelt, majd a Bayernnel kétszer is megnyerte a sorozatot, előbb a 2012-13-as kiírásban, később pedig a 2019-20-as idényben. Emellett 13-szor emelhette magasba a Bundesliga, hatszor a Német Kupa, illetve nyolcszor a Német Szuperkupa trófeáját.

