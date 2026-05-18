FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga
Csapattársa szólhat bele Harry Kane jövőjébe

A Bayern München csatára szeretné hosszabb távra elkötelezni magát jelenlegi klubjához, azonban ezt megnehezítheti a magas fizetési igénye, amit részben Jamal Musiala bére határozott meg.

Annak ellenére, hogy szerepel a szerződésében egy kivásárlási záradék, Harry Kane nem hajlandó távozni az Allinaz Arénából, sőt, az ügynöke már a szerződése 2030-ig való meghosszabbításáról tárgyal a klubbal. 

A felek viszont egyelőre több pontban se értenek egyet. A bajorok rövidebb időre, 2029-ig marasztalnák az angol csatárt, akinek a képviselői ragaszkodnak ahhoz, hogy további egy szezonig maradhasson ügyfelük a Bayernnél. 

Emellett Kane legalább akkora évenkénti fizetést szeretne kiharcolni magának, mint amennyi Jamal Musiala markát üti - tudta meg a Kicker. Ennek oka, hogy Szaúd-Arábiából is kapott ajánlatokat, ahol pedig közel megduplázhatná a fizetését. 

A Capology információi szerint Musiala bónuszokkal együtt egymillió euróval keres többet évenként a Tottenham egykori sztárjánál, azaz 32 millió eurót tesz zsebre. 

