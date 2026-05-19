Már felvette a kapcsolatot a Borussia Dortmund Gonzalo Garcia ügynökével a játékos esetleges leigazolásáról – tudta meg a német Sport1. A portál értesülései szerint a spanyol támadó nyitott lenne arra, hogy a sárga-feketéknél folytassa a pályafutását.

Csakhogy hiába van egy hullámhosszon a 22 éves center és a német klub, mivel a Real Madriddal való tárgyalások megakadtak. Ennek oka, hogy hosszú távú, 2030-ig tartó szerződését figyelembe véve 60 millió eurót kérnek Garciáért a Királyiak, amit sokallnak a Ruhr-vidékiek. Nem szeretnék ugyanis megdönteni a saját átigazolási rekordjukat egy olyan játékosért, aki még nem vetette meg a lábát a legmagasabb szinten.

Igaz, két esetben hajlandó lenne kisebb összegért elengedni saját nevelésű futballistáját a Real. Az egyik opció, hogy kölcsönveszi őt a BVB, a másik lehetőség pedig az, hogy megveszi a spanyolt 20 millió euróért, de a madridiak 35 millió euróért visszavásárolhatnák, illetve 50%-ot kapnának a későbbi eladásából.

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy a frissen kinevezett sportigazgató nem tétlenkedett, és nyélbe ütötte az első átigazolását.

