Döntött a jövőjéről a későn érő német csatár

Undav ugyanis arról tájékoztatta a klubja vezetőségét, hogy jövő keddig hajlandó tárgyalni az új szerződéséről, mert azután már a világbajnokságra utazik el a német válogatottal. Ha addig nem sikerült megegyezniük a feleknek, akkor a Bild szerint a nyárra lekerülhet a napirendről a csatár hosszabbítása.

Ugyanakkor jó esély van rá, hogy sikerül bebiztosítani Undav maradását. A május elején elutasított tervezet után egy újabb, jobb feltételeket kínáló kontraktust fog benyújtani a Stuttgart a játékos ügynökének, még a kiszabott határidőn belül.

Utóbbi verzióval Undav évenkénti fizetése 4,5 millió euróról 5,5-6 millió euróra nőne, ami kiegészül egy 3 millió eurós aláírási bónusszal. Ezzel a sváb együttes történetének legjobban fizetett játékosa lenne.

A kurd felmenőkkel rendelkező center egyébiránt örömmel maradna a Stuttgartban, ahol a családja is otthon érzi magát.

Már 27 éves volt, amikor igazán berobbant a topfutball vérkeringésébe: 2023-24-es szezonban 30 német bajnoki találkozón 18-szor vette be az ellenfelek kapuját, illetve tíz gólpasszt is kiosztott.

