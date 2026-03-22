ÉLŐ! Folytatódik a bajnoki harc az NB I-ben, madridi derbit rendeznek a La Ligában

A Ferencváros és a Győri ETO is idegenben lép pályára a Fizz Ligában, Spanyolországban pedig Real Madrid - Atlético Madrid derbit rendeznek. Pályán lesz még az Inter és a Barcelona is, Angliában pedig az Arsenal és a Manchester City a Ligakupa döntőjében mérkőzik meg egymással a Wembley-ben.