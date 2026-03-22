Sokkoló jelenetek játszódtak le az angliai M6-os autópályán, miután kigyulladt egy Manchester City-szurkolókat szállító busz. A drukkerek a londoni Wembley-be tartottak csapatuk Ligakupa-döntőjére, ahol az Arsenallal csap össze Pep Guardiola együtese.
A Ferencváros és a Győri ETO is idegenben lép pályára a Fizz Ligában, Spanyolországban pedig Real Madrid - Atlético Madrid derbit rendeznek. Pályán lesz még az Inter és a Barcelona is, Angliában pedig az Arsenal és a Manchester City a Ligakupa döntőjében mérkőzik meg egymással a Wembley-ben.
Vereséggel mutatkozott be a Stamford Bridge-en a Chelsea-t irányító Liam Rosenior, a Ligakupa-elődöntő első felvonásán az Arsenal 3–2-re nyert a városi vetélytárs otthonában, és kedvező helyzetből várhatja a februári visszavágót.