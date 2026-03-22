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Angol Kupa 2

Angol Kupa 2 Áttekintés

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Angol Kupa 2, mérkőzések & eredmények

szeptember 15., kedd
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
VE
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
VE
szeptember 16., szerda
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Norwich City badge
Norwich City
NOR
0
VE
október 26., hétfő
Bradford City badge
Bradford City
BRA
Peterborough United badge
Peterborough United
PET
Fleetwood Town badge
Fleetwood Town
FLE
Arsenal badge
Arsenal
ARS
október 27., kedd
Manchester City badge
Manchester City
MCI
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Monaco crestMonaco541083513
GY
D
GY
GY
GY
2Lyon crestLyon5320102811
GY
D
GY
D
GY
3Paris FC crestParis FC532083511
GY
D
GY
GY
D
4Lille crestLille531184410
V
GY
GY
D
GY
5Rennes crestRennes531189-110
V
GY
GY
GY
D
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