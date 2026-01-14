Az Arsenal a Chelsea otthonában tett nagy lépést a Ligakupa-döntő felé

A szerda esti, Chelsea-Arsenal Ligakupa-elődöntőn ülhetett először a Stamford Bridge-en a hazai együttes kispadján Liam Rosenior, ám a győztes bemutatkozásról szőtt álmai meglehetősen hamar szertefoszlottak. Hiába tudja már lassan az egész világ, hogy Mikel Arteta csapata mennyire veszélyes a rögzített játékhelyzetek után, az ellenszert ezúttal sem sikerült megtalálni: a hetedik percben a 27. születésnapját éppen szerdán ünneplő Declan Rice szögletéből Ben White juttatta előnyhöz a Premier League listavezetőjét. A vendégek 18. góljukat szerezték szögletből a mostani idényben...

A túloldalon Enzo Fernandez középre tartó lövése nem jelentett gondot Kepának, Pedro Neto lövése pedig a blokkban halt el. Hiába próbált hamar válaszolni a Chelsea, mégis az Arsenal akcióit tűntek veszélyesebbnek. Így aztán hiába birtokolta többet a labdát az első húsz percben a hazai együttes, bravúrt nem kellett bemutatnia a vendégek kapusának. Martin Ödegaard szabadrúgása után Martin Zubimendi kísérlete szállt el a léc fölött, míg a másik kapunál Estevao járt közel az egyenlítéshez, ám a szünet előtt már nem változott az eredmény.

A fordulást követően hamar megduplázta előnyét Arteta együttese, Ben White lapos beadása ugyanis kicsúszott az első gólnál is nagyot hibázó Robert Sanchez kezei közül, az addig nem sokat mutató Viktor Gyökeres pedig köszönte szépen, és megduplázta csapata előnyét. Hátradőlni viszont nem tudott az Arsenal, a hazaiak vezetőedzője ugyanis remek érzékkel cserélt, Alejandro Garnacho pedig éles szögből is bevette Kepa kapuját.

A szépítés után a Chelsea növelte a tempót, az Arsenal azonban átvészelte a kritikus 10 percet, majd húsz perccel a vége előtt visszaállította a kétgólos különbséget: Gyökeres lekészítése után Zubimendinek még egy lövőcsel is belefért, mielőtt a jobb felső sarokba küldte a labdát. Úgy tűnt, a meccset kézben tartó Arsenal könnyedén lepergeti a hátralévő időt (Zubimendi akár háromgólosra is növelhette volna a különbséget), csakhogy egy hazai szöglet után ezúttal a Chelsea volt eredményes, az argentin támadó második góljával ismét felcsillant az egyenlítés esélye.

A harmadik hazai gól végül elmaradt, így az Arsenal óriási lépést tett a Ligakupa-döntő felé, ahol vélhetően a Manchester Cityvel találkozna (Josep Guardiola együttese kedd este idegenben győzte le 2-0-ra a Newcastle-t).

A visszavágót február 3-án rendezik az Arsenal otthonában.