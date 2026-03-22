ÉLŐ! Folytatódik a bajnoki harc az NB I-ben, madridi derbit rendeznek a La Ligában

Újabb állomáshoz érkezik a bajnoki címért folytatott versenyfutás az NB I-ben, ahol a listavezető Győr a Kazincbarcika ellen lép pályára Miskolcon, a 27. forduló zárómeccsén pedig a Kisvárda otthonában feledtetné az El-búcsút a Ferencváros.

Spanyolországban a Barcelona a sima BL-továbbjutás után a Rayo Valecano ellen szilárdítaná meg vezető pozícióját a La Ligában, este pedig a madridi derbin fogadja a Bajnokok Ligájában angol csapatokat búcsúztató Real Madrid az Atlético Madridot.

Angliában a kiesés szempontjából rendkívül fontos meccset rendeznek Londonban, ahol a Tottenham Hotspur a Nottingham Forrest gárdáját látja vendégül, míg a bajnokság első két helyezettje, az Arsenal és a Manchester City a Ligakupa döntőjében csap össze a szezon első trófeájáért.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.