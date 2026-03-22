Kepa észveszejtő hibája és O’Reilly duplája: a Manchester City legyőzte az Arsenalt az Angol Ligakupa döntőjében!

Először a hetedik percben szorította be a kapuja elé a Manchester Cityt az Arsenal, és rögtön ziccerbe is került. Martín Zubimendi tette tovább a labdát kis területen Kai Havertznek, aki azonban már túl közel találta magát a kijövő James Traffordhoz, aki így hárított. Sőt, a kipattanó utáni két próbálkozás egyaránt elakadt az angol kapusban.
A folytatásban főként az Égszínkékek birtokolták a labdát a pálya közepén, egyedül az Arsenal pontrúgásai hordoztak magukban némi veszélyt.
Egészen az első félidő hajrájáig kellett várni az első komolyabb Manchester City-lehetőségre. A 45. percben Antoine Semenyo húzott el a jobb oldalon, majd a beadására Erling Haaland érkezett, de a kapu fölé fejelt.
A fordulást követően fokozta a nyomást Pep Guardiola csapata, és egyre többet tudta birtokolnia a labdát a támadóharmadban. Bár érezhető volt, hogy a fokozódó nyomást nem fogják bírni az Ágyúsok, végül egy ki nem kényszerített hiba miatt kapituláltak. A 60. percben Rayan Cherki beadását kiejtette a kezéből Kepa Arrizabalaga, amire Nico O’Reily csapott le a leghamarabb, és az üres kapuba passzolt. 0-1.
Négy perc telt el a vezetés megszerzése után, amikor a manchesteriek kettőre növelték az előnyüket: megint a jobb oldalról érkezett a beadás, amelyet újfent O’Reily juttatott a kapuba, ezúttal fejjel. 0-2.
Az utolsó 20 percre már egyre inkább átadta a területet a Arsenalnak a Manchester City, amiből a 78. minutumban egy kapufáig jutott Mikel Arteta csapata. Leandro Trossard fejelte le a labdát Riccardo Calafiorinak, aki a tizenhatos vonaláról tévesztett keveset. A 88. percben az előre húzódó Gabriel Magalhaes szintén fejjel próbált szépíteni, ám neki sem sikerült betalálnia, csak a felsőlécet találta el.
Végül nem tudott faragni a hátrányából a PL listavezetője, így a szezon második angliai trófeáját a Manchester City húzta be.
