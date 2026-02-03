Döntős az Arsenal az angol Ligakupában

Kai Havertz késői góljával az Arsenal jutott be az angol Ligakupa döntőjébe, miután a Chelsea elleni elődöntőt összesítésben 4–2-re nyerte meg. A visszavágón egyetlen találat született, amely 1–0-s hazai sikert és nyolc év után újabb döntős szereplést jelentett az Arsenal számára.

Az első mérkőzést követően, mindkét csapat óvatosan kezdte a mérkőzést. A találkozó elején kevés lehetőség alakult ki, a csúszós talajon inkább a mezőnyjáték dominált. A Chelsea első komolyabb próbálkozása Liam Delap nevéhez fűződött, de lövése pontatlan volt.

Az Arsenal egy pontrúgás után került közel a vezetés megszerzéséhez: Eberechi Eze passzát követően Piero Hincapie nagy erejű lövését Robert Sánchez bravúrral védte, a kipattanót azonban Gabriel nem tudta gólra váltani. A vendégek részéről Enzo Fernández kísérlete jelentett veszélyt, ám Kepa - volt csapata ellen - védte a próbálkozást.

A második félidő elején ismét Delap járt közel a gólszerzéshez, amikor egy szögletet követően kevéssel a kapu mellett lőtt. A Chelsea fokozatosan növelte a nyomást, Liam Rosenior Cole Palmert és Estêvãót is pályára küldte az egyenlítés reményében, ám a helyzetek kimaradtak.

A hajrában mindkét oldalon adódtak lehetőségek, de sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a találkozó. A hosszabbítás perceiben azonban a Chelsea támadás közben labdát vesztett, Leandro Trossard indította Declan Rice-t, aki Kai Havertz elé tálalt. A korábbi Chelsea-játékos higgadtan kicselezte Robert Sánchezt, majd a kapuba gurított, eldöntve a mérkőzést.

Az Arsenal ezzel 1–0-ra megnyerte a visszavágót, és összesítésben 4–2-vel jutott be a döntőbe.