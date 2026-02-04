A Manchester City lesz az Arsenal ellenfele az angol Ligakupa döntőjében

A Manchester City hazai pályán 3-1-es győzelmet aratott a Newcastle ellen, így 5-1-es összesítéssel jutott döntőbe, az angol Ligakupában.



A Newcastle United 2-0-s hátrányból próbált csodát tenni az angol Ligakupa második elődöntőjének visszavágóján, Manchesterben. Hamar kiderült azonban, hogy erre semmi esélye nem lesz Eddie Howe csapatának, hiszen a 7. percben Marmoush tört be a bal oldalon, lövését ugyan Burn még blokkolta, de a kipattanó visszapattant elé, ő pedig átemelte Ramsdale-t (1–0). A Newcastle szinte azonnal egyenlíthetett volna: Gordon remek passza után Willock próbálta megkerülni Traffordot, de a kapus bravúrral mentett.

A hazaiak lendületben maradtak, sorra jöttek a helyzetek. A 18. percben O'Reilly járt közel a gólhoz után is érezni lehetett, hogy nem sokáig marad 1–0 az eredményjelzőn. A Newcastle újabb nagy esélyeit Trafford hatástalanította, előbb Gordon emelését védte, majd később is állta a sarat.

A 29. percben viszont már nem volt menekvés a Newcastle számára: Trippier szerencsétlen felszabadítása után Marmoush fejelt közelről a kapuba (2–0). Három perccel később pedig a City nyomása újabb gólt eredményezett: Reijnders került helyzetbe, majd laposan a jobb alsóba lőtt (3–0).

A második félidőben Elanga szépített egy látványos egyéni megoldással a 62. percben (3-1), ami a Newcastle első gólja volt 2018 szeptembere óta ezen az Etihadben. A "szarkák" reménytelen helyzetük ellenére küzdöttek becsülettel, Wissa les gólt lőtt, Elanga és Barnes is közel járt a szépítéshez, a mérkőzés végén azért így is örülhettek a vendégek, hogy nem lett nagyobb kiütés a vége, Haalandot kétszer is megakadályozta ebben Ramsdale.



Összességében a CIty kettősgyőzelemmel jutott a Ligakupa döntőjébe, ahol a Chelsea-t kiütő Arsenal lesz az ellenfele.