Káosz a Ligakupa-döntő előtt: lángokba borult egy Manchester City szurkolókat szállító busz

A baleset hatalmas közlekedési káoszt okozott a 17.30-kor kezdődő finálé előtt. A busz az M6-os autópálya egyik szakaszán gyulladt ki, hírek szerint nem sérült meg senki, a szurkolók még időben elhagyták a járművet.

Szemtanúk szerint a balesetet szenvedett szurkolók később egy másik járattal tovább folytatták útjukat a döntőre: “A Man City szurkolói busza a Wembley felé tartva kigyulladt az M6-oson, nem sokkal a fizetőkapu után, így most teljesen áll a forgalom. Remélem, mindenki jól van” - írta X-oldalán az egyik autós.

Bár a busz teljesen megsemmisült, a szurkolók tudták folytatni útjukat a mérkőzésre, melyen a Manchester City és az Arsenal csap össze a londoni Wembley-ben.

Forrás: The Sun





