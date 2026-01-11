Szenzáció! Az olasz sztárklub több mint hatmilliárd forintot fizet Tóth Alexért!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Tóth Alex megegyezett a Lazióval. A magyar játékos 2030-ig kötelezte el magát a római klubhoz, és évi 1,5 millió eurót fog keresni új csapatában.

A Laziónak már csak a Ferencvárossal kell megegyeznie, ami valószínűleg nem fog problémát jelenteni, ugyanis olasz sajtóhírek szerint a római együttes igencsak bőkezű ajánlatot tett Tóthért: bónuszokkal együtt 17 millió eurót (6,555 milliárd forintot).

Korábban a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is elmondta, hogy megfelelő ajánlat esetén el fogják engedni a 20 éves középpályást, ez az átigazolási összeg pedig több, mint megfelelőnek tűnik.

A tárgyalások jelenleg is zajlanak a Ferencváros és a Lazio között, a hivatalos bejelentés a jövő héten várható.

Több csapat is szerette volna Tóth Alexet

Mint ismert december elején még angol csapatok is érdeklődtek Tóth Alexért, majd a Juventus is bejelentkezett a magyar játékosért. A napokban spanyol topcsapattal is szóba hozták Tóthot, de úgy néz ki, hogy a Lazio érdeklődése a legkomolyabb, és a magyar játékos a római klubnál folytatja a pályafutását.

A Ferencváros milliárdokat tesz zsebre januárban

A Ferenváros alig pár nappal ezelőtt adta el Varga Barnabást az AEK Athénnak, a görög klub 4,5 millió eurót fizetetett a 31 éves gólvágóért. Ha Tóth Alexet valóban 17 millió euróért veszi meg a Lazio, akkor a Fradi 21,5 millió eurós (8,291 milliárd forintos) bevétellel kezdi meg a januári átigazolási ablakot.

Frissítés! 15:00

Tóth Alex játékosügynöke, Papp Bence cáfolta azokat az olasz sajtóhíreket, miszerint a Ferencváros játékos megegyezett volna a Lazióval. Azonban a menedszer megerősítette, hogy többek között a római klub is érdeklődik ügyfele iránt.