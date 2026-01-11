Hoppá! Tóth Alex megegyezett új klubjával, rengeteg pénzt fog keresni Olaszországban!

Az átigazolási hírekben mindig jól informált Nicoló Schira információi szerint a Lazio megegyezett Tóth Alexszel, így a Ferencváros középpályása januárban minden bizonnyal a római együttesnél folytatja a pályafutását.

Az olasz sportújságíró szerint Tóth Alex 2030-ig kötelezi el magát a római klubhoz, és évi 1,5 millió eurót fog keresni.

A Lazio jelenleg azon dolgozik, hogy véglegesítse az átigazolást a Ferencvárossal, ha a magyar bajnokkal is sikerül megegyeznie, akkor Tóth Alex egészen biztosan a Serie A 10. helyén álló csapatnál folytatja a karrierjét.

Korábban a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is elmondta, hogy megfelelő ajánlat esetén el fogják engedni a 20 éves középpályást.

Tóth Alex fizetésének részleteiről itt olvashatsz bővebben.

Mint ismert december elején még angol csapatok is érdeklődtek Tóth Alexért, majd a Juventus is bejelentkezett a magyar játékosért. A napokban spanyol topcsapattal is szóba hozták Tóthot, de úgy néz ki, hogy a Lazio érdeklődése a legkomolyabb, és a magyar játékos a római klubnál folytatja a pályafutását.

Frissítés! 11:00

A Lazio tényleg komolyan gondolja Tóth Alex szerződtetését, bónuszokkal együtt 17 millió eurót ajánlott tett a Ferencvárosnak a magyar középpályás játékjogáért. Ekkora összeget valószínűleg nem fognak visszautasítani a zöld-fehérek.

Frissítés! 15:00

Tóth Alex játékosügynöke, Papp Bence cáfolta azokat az olasz sajtóhíreket, miszerint a Ferencváros játékos megegyezett volna a Lazióval. Azonban a menedszer megerősítette, hogy többek között a római klub is érdeklődik ügyfele iránt.