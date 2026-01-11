Kiderült, hogy Tóth Alex mennyit fog keresni Olaszországban!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, olasz sajtóhírek szerint Tóth Alex mindenben megegyezett a Lazióval, így a 20 éves magyar játékos nagyon úgy néz ki, hogy a római klubnál folytatja a karrierjét.

Mekkora fizetéssel csábította magához Tóthot a Lazio?

Nicoló Schira újságíró információi szerint a Ferencvárostól távozó középpályás 1,5 millió eurót, vagyis átszámolva 578,5 millió forintot fog évente keresni a római klubnál.

Az olasz sportújságíró szerint a Laziónak már csak a Ferencvárossal kell megegyeznie, a római klub pedig azon van, hogy minél hamarabb egyezségre jusson a Fradival, és leigazolja a magyar tehetséget.

Mennyit kaphatnak Tóth Alexért a zöld-fehérek?

Tóthot a szerződése 2028 nyaráig köti a Fradihoz, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 8 millió euróra becsüli. Olasz sajtóhírek szerint a Lazio bónuszokkal együtt 17 millió eurót fizetne a Ferencváros legfényesebb gyémántjáért.

Korábban a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is elmondta, hogy megfelelő ajánlat esetén el fogják engedni a 20 éves középpályást.

Mint ismert december elején még angol csapatok is érdeklődtek Tóth Alexért, majd a Juventus is bejelentkezett a magyar játékosért. A napokban spanyol topcsapattal is szóba hozták Tóthot, de úgy néz ki, hogy a Lazio érdeklődése a legkomolyabb, és a magyar játékos a római klubnál folytatja a pályafutását.

Frissítés! 15:00

Tóth Alex játékosügynöke, Papp Bence cáfolta azokat az olasz sajtóhíreket, miszerint a Ferencváros játékos megegyezett volna a Lazióval. Azonban a menedszer megerősítette, hogy többek között a római klub is érdeklődik ügyfele iránt.