SOCCER EL KRC GENK VS FERENCVAROSAFP
Bózsik Tamás

Kiderült, mennyi pénzért igazolhat Angliába Tóth Alex

Elitcsapatok egész sora látná szívesen a Ferencváros saját nevelésű játékosát.

Sajtóhírek szerint a Premier League-ből is bőven akad érdeklődő Tóth Alex iránt, többek között a bajnoki címvédő Liverpool. Ahogyan azt a GOAL is megírta, a Brighton & Hove Albion, valamint a Newcastle United személyében újabb csapatokkal bővült a lista, most utóbbi érdeklődéséről derültek ki részletek.  

Újabb topligás csapat jelentkezett be Tóth Alexért, az ügynöke is reagált a legfrissebb hírekre

A Csakfoci szúrta ki, hogy a ChronicLive értesülései szerint is figyelemmel kíséri a Newcastle United a 20 éves játékos teljesítményét. A lap arról ír, hogy Tóth illeszkedne a Szarkák átigazolási politikájába, Eddie Howe vezetőedző ugyanis fiatal játékosokkal szeretné erősíteni a keretét. 

"A játékos ára mindössze 15 millió font lehet, de szerződése 2027-ig szól, ami azt jelenti, hogy a magyar csapatnak van némi befolyása az ára felett" - fogalmaznak a cikkben.

Nem utolsó sorban egy meglepő dologról is beszámolt a portál: úgy tudják, egy új szerződésről tárgyal a Ferencvárossal a kilencszeres magyar válogatott játékos. Köztudott, hogy augusztusban kötött új megállapodást egymással a két fél, így ezért is lenne váratlan ez a fejlemény. 

Bajnokok Ligája
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Európa Liga
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Rangers crest
Rangers
RAN

Hetek óta sorra számolnak be a különböző nemzetközi híroldalak, illetve újságírók arról, hogy éppen melyik topklub jelentkezett be Tóth Alexért. Korábban már lehetett olvasni a Bundesligában szereplő RB Leipzig, a Bayer Leverkusen, a Bayern München és Borussia Dortmund érdeklődéséről, de a Serie A-ban érdekelt Juventus is szóba jött mint Tóth esetleges új klubja. 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés
0