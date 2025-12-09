Kiderült, mennyi pénzért igazolhat Angliába Tóth Alex

Sajtóhírek szerint a Premier League-ből is bőven akad érdeklődő Tóth Alex iránt, többek között a bajnoki címvédő Liverpool. Ahogyan azt a GOAL is megírta, a Brighton & Hove Albion, valamint a Newcastle United személyében újabb csapatokkal bővült a lista, most utóbbi érdeklődéséről derültek ki részletek.

Újabb topligás csapat jelentkezett be Tóth Alexért, az ügynöke is reagált a legfrissebb hírekre



A Csakfoci szúrta ki, hogy a ChronicLive értesülései szerint is figyelemmel kíséri a Newcastle United a 20 éves játékos teljesítményét. A lap arról ír, hogy Tóth illeszkedne a Szarkák átigazolási politikájába, Eddie Howe vezetőedző ugyanis fiatal játékosokkal szeretné erősíteni a keretét.

"A játékos ára mindössze 15 millió font lehet, de szerződése 2027-ig szól, ami azt jelenti, hogy a magyar csapatnak van némi befolyása az ára felett" - fogalmaznak a cikkben.

Nem utolsó sorban egy meglepő dologról is beszámolt a portál: úgy tudják, egy új szerződésről tárgyal a Ferencvárossal a kilencszeres magyar válogatott játékos. Köztudott, hogy augusztusban kötött új megállapodást egymással a két fél, így ezért is lenne váratlan ez a fejlemény.

Hetek óta sorra számolnak be a különböző nemzetközi híroldalak, illetve újságírók arról, hogy éppen melyik topklub jelentkezett be Tóth Alexért. Korábban már lehetett olvasni a Bundesligában szereplő RB Leipzig, a Bayer Leverkusen, a Bayern München és Borussia Dortmund érdeklődéséről, de a Serie A-ban érdekelt Juventus is szóba jött mint Tóth esetleges új klubja.

