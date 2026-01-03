Újabb olasz csapat radarján Tóth Alex

Úgy tűnik, a 2026-os januári átigazolási időszak legforróbb neve a magyar piacon Tóth Alex lesz. Az Öltözőn túl értesüléseire alapozva az olasz Il Tempo arról számolt be, hogy a Juventus után egy újabb patinás Serie A-szereplő vetett szemet a Ferencváros 20 éves saját nevelésű középpályására.

A 2005-ös születésű tehetség iránti kereslet hónapok óta töretlen: korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb topligás csapat jelentkezett be a játékosért, azóta pedig csak emelkedett a tét.

Elszólta magát? „Izgatottan várom a jövőt”

A Ferencváros 1–0-s győzelemmel zárta az évet Miskolcon a DVTK ellen, ám a lefújás után nem a három pont, hanem Tóth jövője került a fókuszba. A kilencszeres válogatott játékos az M4 Sport kamerái előtt szokatlanul sejtelmesen fogalmazott:

„Nem tudom, mi fog történni, de én is izgatottan várom, mit hoz a jövő” – mondta Tóth, aki arra a kérdésre, hogy miként áll az idegen nyelvekkel, magabiztosan felelt: „Jól, itt a csapatban is tudni kell beszélni angolul.”

Ez a kijelentés különösen érdekes volt annak fényében, hogy mint megírtuk, a Newcastle United kifejezetten az angol bajnokságba csábítaná a tehetséget. A nyelvtudás megléte alapvető kritérium Eddie Howe menedzsernél, aki fiatalítaná a "Szarkák" keretét.

Bundesliga-óriások és a Liverpool is a sorban

A piaci hírek szerint nem csak Olaszország és a Newcastle opció. A Brighton, a bajnoki címvédő Liverpool, valamint német részről az RB Leipzig, a Leverkusen és a Bayern München is monitorozza a helyzetet.

A játékos menedzsere, Papp Bence szerint nem a klubok neve és presztizse, hanem Tóth fejlődése és a megfelelő „projekt” kiválasztása a legfontosabb:

„Olyan érdeklődés van iránta, ami az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal körül. Ez az átigazolás alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését.”

Januárban dől el minden

Bár a Ferencváros augusztusban kötött új megállapodást a középpályással, a piaci dinamika – és a 5–15 millió font közötti becsült vételár – azt sugallja, hogy nehéz lesz megtartani az ékkövet. Kubatov Gábor klubelnök korábban leszögezte: csak visszautasíthatatlan, komoly ajánlat esetén engedik el a játékost.

A Fradi január 22-én a Panathinaikosz ellen folytatja az Európa-ligában. A nagy kérdés már csak az: Tóth Alexszel a fedélzeten, vagy már egy európai topklub szerelésében látjuk viszont a fiatal magyart?

