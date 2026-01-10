Nem telik el nap úgy, hogy ne dobnának be újabb lehetséges kérőket Tóth Alex kapcsán, az ulloi129.hu szerint a spanyol bajnokságban hatodik helyen álló Real Betis is érdeklődik a minden bizonnyal távozó középpályás iránt. Az oldal spanyol sajtóhírekre hivatkozva azt írja, Manuel Pellegrini csapata a magyar játékossal pótolná Sergi Altimirát, akit az angol Fulham csapat szerződtetne. A klub sportigazgatója azt is megerősítette, középpályás posztra keresnek játékost, így vetődött fel Tóth neve is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az olasz élvonalbeli Lazio csapata elképesztő összegű ajánlatot tehet a Fradi játékosáért, akit Mattéo Guendouzi pótlására szerződtethetne Maurizio Sarri együttese. A római csapaton kívül az olasz rekordbajnok Juventus is szeretné csapatában tudni Tóth Alexet, és a korábbi ferencvárosi vezetőedző szerint is illene Luciano Spalletti csapatába a magyar válogatott játékosa.

Korábban arról írtunk, Angliából is lehet érdeklődés Tóth Alex iránt, akiről Kubatov Gábor is elmondta, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik a középpályásért, el fogja engedni őt a IX. kerületi csapat. Azóta pedig az is kiderült, kit igazolhat a Ferencváros a minden bizonnyal távozó játékosának pótlására.

Nem ez lenne az első jelentős játékoseladása a Fradinak, mint ismert, a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a görög bajnoki éllovas AEK Athénhoz szerződött a napokban, így idén januárban komoly pénz érkezhet be a Ferencvároshoz.

Ebből a pénzből pedig további erősítések várhatóak a fővárosi zöld-fehéreknél, mint beszámoltunk róla, Varga Ádám már visszatért kölcsönszerződéséből a DVSC-től, és bejelentettek egy argentin védő érkezését is. Az ulloi129.hu szerint pedig édeklődnek a belga másodosztályú RFC Liege szenegáli támadója, Oumar Diouf iránt, aki másfél millió euróért válthat csapatot télen.