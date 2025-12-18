Az évértékelő elején arról kérdezték az elnököt, elégedett-e az idény őszi felével a labdarúgó csapatnál: “Akkor lennék elégedett, ha tíz ponttal vezetnénk a bajnokságot.” Elmondta, az Európa-Ligában a mezőny második felébe tartoznak költségvetés alapján, de nem a pénz focizik, hanem az számít, hogy nagyon sokat dolgoznak, szerinte többet, mint nyugat-európai kollégáik. A 4 hazai vereségről elmondta, ezekből lehet tanulni, nem a győzelmekből, de egyébként azt látja, mindenkinek összeszorul a foga, mikor megtudják, hogy a Fradival kell játszaniuk.

Külföldi játékosok

Az interjúban elmondta, nincs probléma a sok külföldi játékossal, ha büszkék rájuk a szurkolók. Erre érdekes párhuzammal Mátyás királyt említette, aki “zsoldos hadsereggel” védte Magyarországot, és mégis büszkék voltak a magyarok.

Marad az edző

Az elnök örül, hogy sikerült itt tartani Robbie Keane-t, akivel feljebb fog lépni a Ferencváros, kiemelve, hogy az ír szakember “tipikus győztes típus, élvezem a vele való munkát, könyörtelen, mégis motivált és laza.” A felröppent érdeklődésekről nem tud Kubatov, de látja az edzőn, hogy jól érzi magát Budapesten, és szakmai önbecsülése miatt hosszabbított a csapattal.

Szóba jött a kettős eredményesség hazai és nemzetközi porondon, erről elmondta az elnök, sok statisztika szerint alulteljesítenek a bajnokságban. Kiemelte, ilyen játékoskerettel mindenkinek mindent meg kell tennie, hogy a végén a Fradi bajnok legyen.

”Meg vagyok bántva” - vita az MLSZ-szel

Az interjú legnagyobb részében a labdarúgó szövetséggel való vitája volt terítéken. Kubatov Gábor elmondta, elsősorban a kommunikációval van baja, azzal, hogy nincsenek a klubok megkérdezve olyan szabályokról, mint például a fiatal-szabály: “Nem túl elegáns nem megkérdezni minket. Mi nem banki ügyfelek vagyunk.”

A fiatal-szabályról elmondta, piactorzító hatást váltott ki az ajánlás, drágák lettek a magyar játékosok, és a fizetésük is elszálltak. Szóba került az is, hogy évek óta ők adják a legtöbb válogatott játékost, valamint stadionépítések kapcsán kritizálta az MLSZ-t, hogy a Groupama Arénából kiindulva miért nem sikerült magasabb színvonalú stadionokat építeni.

A játékvezetésről elmondta, szerinte nonszensz, hogy “Palotai Károlyok, Puhl Sándorok és Kassai Viktorok országában nincs nemzetközi szinten elismert magyar bíró.” Ezt is a szövetség működésének kritikájaként értékelte.

Tóth és Varga jövője is szóba került

A fiatal középpályásról elmondta, istenadta tehetségnek tartja, aki szorgalmas, alázatos és csak a futballra koncentrál. A ferencvárosi utánpótlás nagy eredményeként tartja Tóthot, akiért egyelőre nem érkezett megkeresés, “de el kell engedni, ha egy olyan ajánlat befut.” Szerinte ez lehet Magyarország egyik legnagyobb eladása, ami nem csak a Fradit, hanem a magyar focit is magasabb polcra helyezi.

Varga Barnabásról is hasonlóan nyilatkozott, érte se jött még konkrét ajánlat, viszont keresnek embert a helyére, ha úgy alakul a dolog, hogy elengedi őt az FTC.

A Ferencváros a második helyen áll a Fizz Ligában, pénteken a DVTK vendégei lesznek. Az Európa Ligában jelenleg a hatodik a gárda, és jó esélye van egyből a legjobb 16 közé kerülni a sorozatban, január végén a Panathinaikosz ellen tehetnek efelé egy újabb lépést.

