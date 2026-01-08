Az olaszországi hírek szerint felgyorsultak az események Formellóban. A Lazio vezetése nem aprózza el: a Matteo Guendouzi Fenerbahcéba történő, 29 millió eurós eladásából befolyó összeg jelentős részét azonnal a magyar válogatott középpályásra fordítanák.

Az olasz sajtó szerint a 16 millió euró plusz bónuszok olyan ajánlat, amelynél a felek közti távolság már minimális – gyakorlatilag csak az aláírás hiányzik.

Miért a Lazio a tökéletes ugródeszka?

Tóth Alex számára a Lazio nem csupán egy patinás klub, hanem a lehető legjobb szakmai döntés lehet a fejlődése szempontjából.

Guendouzi távozásával űr keletkezett a középpályán, amit a Lazio nem "kiegészítő emberrel", hanem egy azonnal bevethető, de még formálható tehetséggel akar betölteni.

A Serie A a világ „egyeteme” a taktikai fegyelem és a védekezés megszervezése terén. Alex itt sajátíthatja el azt a mélységi irányító szerepkört, amivel aztán később más topligák számára is drága kinccsé válhat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar tehetség előtt megnyílt az út, hiszen a Lazio a Castellanostól kapott fontmilliókat is az újjáépítésre költi.

Történelmi eladás kapujában

Kubatov Gábor korábban már jelezte: ha befut egy visszautasíthatatlan ajánlat, nem állnak a játékos útjába. A 16 millió euró pedig minden idők egyik legnagyobb magyar üzlete lenne. Bár a Newcastle és a Juventus is érdeklődött, a Lazio projektje tűnik a legígéretesebbnek a játékpercek szempontjából.

Tóth Alex a DVTK elleni évzáró meccsen is már sokat sejtetően nyilatkozott, és közben az is kiderült, kit igazolna a Fradi a tehetséges középpályás helyére.

A rómaiak jelenleg a 9. helyen állnak, és a szerdai, Fiorentina elleni meccsen már égető szükségük lenne az új impulzusokra a középpályán.

