A nagy pénzrablás! Kiderült, mennyit kap a Ferencváros Varga Barnabásért!

Varga Barnabás iránt kisebb Bundesliga-klubok, MLS-ben szereplő együttesek, valamint török és arab csapatok is érdeklődtek. Emellett az olasz élvonalból is érkeztek megkeresések: a Genoa és a Lazio egyaránt szívesen látta volna a támadót. Végül a görög AEK bizonyult befutónak, most már kész tényként kezelhető, hogy a magyar válogatott támadó Görögországban folytatja a pályafutását.

Görögországban biztosra veszik Varga érkezését

A görög Sport24 csütörtök délután arról írt, hogy megszületett a megállapodás: Varga Barnabás az AEK Athén játékosa lesz.

A Sport24 információi szerint a felek a legfontosabb kérdésekben megegyeztek: a Ferencváros 4,5 millió eurót kap a csatárért, aki három és fél éves szerződést ír alá Athénban. Az AEK-t a Videoton korábbi vezetőedzője, Marko Nikolics irányítja.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke évértékelő beszédében már előrevetítette, hogy ajánlat futott be a válogatott támadóért.

„Vargát eladjuk, mint a szél! Pedig még másfél évig érvényes a szerződése, nem lennénk kötelesek eladni. De nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, ne menj. Meg is érkezett érte az első ajánlat”

– húzta alá Kubatov.

A Sport24 egy részletes portrét is közölt Varga Barnabásról, kiemelve többek között gólkirályi címeit és az Európa-ligában nyújtott teljesítményét. Megemlítik, hogy későn érő típus, ugyanakkor felidézik a 2024-es Európa-bajnokságon, a Skócia elleni mérkőzésen történt ijesztő esetet is.

A cikk szerint Varga jól kiegészítheti majd a korábbi Real Madrid-támadó Luka Jovicsot, valamint az angolai Zinit, így komoly támadósor állhat össze az AEK Athénnál.

Nem Varga lesz az első magyar játékos a görög bajnokságban

Az AEK Athén történetében korábban három magyar játékos is szerepelt: Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián. Edzőként Puskás Ferenc is dolgozott a klubnál, ám anyagi viták miatt az idény vége előtt távozott, ennek ellenére a csapat megnyerte az 1978–1979-es bajnokságot.

A Ferencváros Debrecenből pótolná a gólerős csatárt.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.