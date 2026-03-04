Szoboszlai Dominik Viníciust választotta, minden jel a Real Madrid felé mutat!

Vinícius Júnior egy korábbi interjájában elárulta, hogy nincs sok barátja a futball világában, csak Paquetával, Raphinhával, Savinhóval és Szoboszlai Dominikkal tart szoros kapcsolatot. A Real Madrid játékosának nyilatkozata mindenkit meglepett, hiszen eddig Vinícius és Szoboszlai sem beszélt róla, hogy barátok lennének.

Szoboszlai Dominik is megerősítette a baráti köteléket

Szoboszlai Dominik Vinícius interjúja óta nem reagált a brazil kijelentéseire, most azonban hosszú idő után megtörte a csendet, és egy Instagram-történettel jelezte, hogy szoros kötelék fűzi a Real Madrid braziljához.

A magyar játékos Vinícius Nike-val közösen megalkotott saját márkás cípőjét osztotta meg közösségi oldalán, a fotón megjelölve barátját, a Real Madrid támadóját.

Vinícius a Real Madridhoz csábíthatja Szoboszlait?

A brazil szélső interjújában azt is elmondta, hogy korábban több játékost, többek között Kylian Mbappét és Jude Bellinghamet is ő csábította Madridba. Vajon Szoboszlai lehet Vinícius legújabb célpontja?

Ugyanis nyílt titok, hogy amióta Szoboszlai hosszabbítási mizériája tart, azóta a Real Madrid ott legyeskedik a magyar játékos körül. Arról is többször beszámoltunk már, hogy a Király Gárdának valóban szüksége lenne egy olyan középpályásra, mint Liverpool nyolcasa.

Marco Rossi nemrég egy interjúban elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta rajong a Real Madridért, bár ez eddig is nyílt titok volt, Szoboszlai is beszélt róla korábban. Lehet, hogy Vinícius Júnior lehet az a játékos, aki meggyőzi Szoboszlai Dominikot arról, hogy a Real Madridban folytassa a pályafutását?

Szoboszlai játékosügynöke cáfolta a pletykákat

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Szoboszlai Dominik játékosügynöke, Esterházy Mátyás korábban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint ügyfele távozna Liverpoolból.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Szoboszlai extrém rapper frizurát vágatott magának, valamint arról is, hogy Szoboszlai megsérülhetett a Liverpool 2-1-s Wolves elleni veresége során.





