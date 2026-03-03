Az olasz átigazolási guru Youtube-csatornáján számolt be arról, hogy a Real Madrid Rodrival szeretné betölteni a Toni Kroos és Luka Modric távozása után keletkezett űrt.

Mi történt?

Ugyan több nagyszerű játékos is van a madridiak középpályáján, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler vagy Aurélien Tchouaméni is ott van a keretben, azonban egyik sem tudja maradéktalanul betölteni azt a szervező szerepkört, amit korábban a két klublegenda betöltött. A Real Madrid ezért mindenképpen középső középpályást igazolna a nyáron, a hírek szerint a madridiak nem kisebb nevet, mint az aranylabdás Rodrit nézték ki maguknak.

Romano azonban úgy tudja, hogy a döntés nem a blancók, hanem a 29 éves játékos kezében van. Rodri szerződése 2027 nyarán jár le a Manchester Citynél, és az olasz újságíró szerint a spanyol játékos a következő hónapokban dönt majd a jövőjéről.

Komoly esély van rá, hogy Rodri a Real Madridhoz igazol

Romano szerint a 29 éves középpályás döntésében az is szerepet fog játszani, hogy a családjának Manchesterben vagy inkább Madridban tud jobb körülményeket biztosítani.

Mivel Rodri spanyol válogatott, így ha a családi szempontok döntenek, akkor valószínűleg inkább haza fog igazolni Spanyolországba. De még semmi nem dőlt el, a végső döntést a játékos hozza meg – legkésőbb nyáron megtudhatjuk, hol folytatja pályafutását 2024 aranylabdása.

Sérülés, sérülés hátán – ez okoz komoly dilemmát a Manchester Citynek

Rodri az elmúlt öt évben az egyik legjobb játékosa volt a Manchester Citynek, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a France Football 2024-ben neki itélte oda az aranylabdát. Viszont az elmúlt másfél évben Rodri szinte sosem volt egészséges, valószínűleg emiatt nem kapott még új szerződést a Manchester Citytől.

Rodri 2024 őszén súlyos keresztszalag-szakadást szenvedett, ezért szinte teljesen kihagyta a 2024/25-ös idényt, ráadásul 2025 őszén sem volt még teljesen egészséges, így csak az utóbbi hónapokban került vissza Pep Guardiola kezdőcsapatába.

A Manchester City szempontjából is kulcsfontosságúak lesznek a következő hónapok, hiszen egy folyton sérült játékosnak nem biztos, hogy új szerződést kínálnak majd, viszont egy csúcsformában lévő Rodri kétségtelenül minden pénzt megér.





