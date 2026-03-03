A 94. percben jött a dráma, egy megpattanó lövés lett Szoboszlaiék végzete!

A Liverpool zsinórban ötödik tétmeccsét szerette volna megnyerni, amihez jó ellenfélnek tűnt előzetesen a sereghajtó Wolverhampton, ám a hazaiak is jó formába lendültek az utóbbi hetekben, a listavezető Arsenallal döntetlenre végeztek a Farkasok, az Aston Villát pedig le is győzte Rob Edwards csapata, így nem várt könnyű mérkőzés a BL-pozíciókra ácsingózó Vörösökre.

Az első félidő inkább a küzdelemről szólt, mint a nagyobbnál nagyobb helyzetekről, a Liverpool nem tudott igazán nagy lehetőséget kialakítani a masszívan védekező hazaiakkal szemben. Sokat volt a labda Szoboszlaiéknál, hatszor lőttek is kapura a vendégek, ám ezek egyike sem volt igazán magas minőségű helyzet, míg a Wolves kísérlet nélkül fejezte be az első játékrészt, ami gólnélküli állással fejeződött be.

A második félidőben folytatódott a liverpooli meddő mezőnyfölény, öt perc után egy szöglet utáni tűzijátékból szerzett kis híján a Liverpool gólt. A hajrában aztán őrült rohanás kezdődött: a 78. pecben Rodrigo Gomes pöckölte át Alisson felett a labdát, amivel megszerezte a vezetést a hazai csapat, 1-0. Két percre rá Ngumoha lövését tolta a kapufára José Sá, a 83. percben viszont már ő sem tudott segíteni, Szalah nagyszerű gólt szerzett bal külsővel, 1-1. Innentől kettészakadt a pálya, a csapatok oda-vissza rohantak át egymáson, amiből a Wolves jött ki jól, a 94. percben André lövése pattant meg Joe Gomezen, ami így védhetetlenül vágódott a Liverpool kapujába,2-1.

Több gól már nem esett, a Liverpool négy megnyert tétmeccs után szenvedett ismét vereséget ezúttal a sereghajtótól, és maradt az ötödik a tabellán 3 pont hátrányban a biztos BL-indulást jelentő negyedik Aston Villától.

Premier League, 29. forduló

Wolverhampton 2-1 Liverpool



