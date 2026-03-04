A magyar játékos Federico Chiesa csínybe adott passzát próbálta összeszedni a találkozó 93. percében, azonban a Wolves játékosa, a győztes gólt szerző André nemes egyszerűséggel belerúgott Szoboszlai bokájába, aki lent is maradt, és reflexszerűen rögtön oda is kapott a lábához. Thomas Bramall játékvezető azonban mindenki megdöbbenésére továbbot intett, nem ítélte szabálytalannak a Wolves játékos mozdulatát.

Szoboszlaiban benne maradt a rúgás

Szoboszlai másodpercekkel később már fel is kelt a földről, de látszott a mozgásán, hogy még fáj a lába, bicegve indult hátra védekezni. André egy perccel később megszerezte a Wolves győztes gólját, így a Liverpool hatalmas meglepetésre 2-1-s vereséget szenvedett Wolverhamptonban.

Szoboszlainak decemberben bokasérülése volt

Szoboszlai bokája már nem először sérült meg ebben az idényben: decemberben a Brighton elleni bajnoki második félidőjében a magyar játékos tett egy szerencsétlen mozdulatot, és kifordult a bokája. A mérkőzés után Arne Slot azt nyilatkozta, hogy nem néz ki jól a 25 éves középpályás sérülése, azonban ennek ellenére egy héttel később Szoboszlai már pályára tudott lépni a Tottenham Hotspur elleni bajnokin.

Szoboszlai ki tudta-e pihenni a bokasérülését?

Az eset óta a Liverpool 17 tétmérkőzést játszott, ebből Szoboszlai mindössze kétszer nem volt bevethető, mindkétszer eltiltás miatt.

A kérdés már csak az, hogy ez alatt a hatalmas terhelés alatt teljesen meg tudott-e gyógyulni a magyar játékos bokája? Vagy folyamatosan összedrótozva kellett pályára lépni? A kérdést csak a Liverpool orvosi stábja tudja – amint tájékoztatást adnak Szoboszlai állapotáról, frissítjük cikkünket.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Szoboszlai Dominik a rengeteg lejátszott mérkőzés, és a sok kisebb sérülés miatt orvosi szempontból vörös zónában van.



