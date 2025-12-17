Remek hír Liverpoolból: Szoboszlai bízik benne, hogy már a hétvégén visszatérhet

A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik abban bízik, hogy bokasérüléséből felépülve bevethető lesz a Tottenham Hotspur elleni szombati Premier League-mérkőzésen.

A magyar válogatott játékost a Brighton & Hove Albion elleni múlt hétvégi, 2–0-s liverpooli sikerrel végetérő mérkőzés hajrájában kellett lecserélni, ami azonnali aggodalomra adott okot, tekintve kulcsszerepét Arne Slot csapatában.

A félelmeket azonban gyorsan eloszlatták az orvosi vizsgálatok: a képalkotó eljárások megerősítették, hogy a sérülés nem súlyos, és nem igényel hosszabb kihagyást.

Pénteken döntés születik

Szoboszlai az elmúlt napokban jól reagált a kezelésekre, állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri a klub orvosi stábja. A játékra való alkalmasságáról várhatóan pénteken döntenek, újabb ellenőrzéseket követően, miközben a szakmai stáb mérlegeli az észak-londoni szerepeltetés kockázatait.

Amennyiben a Liverpool nem kíván kockáztatni, a középpályás várhatóan december 27-én, a Wolverhampton Wanderers elleni hazai bajnokin térhet vissza.

Kulcsember a középpályán

Szoboszlai Dominik az idény egyik legjobb liverpooli teljesítményét nyújtja: energiája, kreativitása és vezéregyénisége meghatározó a csapat játékában. A 25 éves futballista a Brighton elleni csere előtt a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is minden egyes percet pályán töltött.

A jelentős terhelés szintén fontos szempont a döntéshozatalnál, különösen az ünnepi, sűrű versenynaptár előtt.

A középpályás ráadásul fegyelmi szempontból is „kötéltáncot jár”: egyetlen sárga lap választja el az egymeccses eltiltástól. Ahhoz, hogy elérje a magasabb eltiltási küszöböt, a következő három bajnokin el kell kerülnie a figyelmeztetést.

Hiányzók és visszatérők Liverpoolnál

A Tottenham elleni mérkőzésen Joe Gomez biztosan nem lép pályára, miután a Brighton ellen combhajlító-sérülést szenvedett. Bár az ő sérülése sem súlyos, a klub az előzmények miatt óvatosan bánik a védővel.

A jobbhátvéd poszton Conor Bradley helyettesítheti, aki letöltötte eltiltását.

Pozitív fejlemény, hogy Jeremie Frimpong egyre közelebb kerül a teljes értékű edzésmunkához: a holland válogatott játékos már növelt terhelés mellett dolgozik, és hamarosan visszatérhet.

