A Liverpool Alisson előrerúgott labdáját Jackson Tchatchoua fejelte vissza, a labdát pedig André gyüjtötte be, és vezette rá a labdát a vörösök védelmére, és 20 méterről zavartalanul rá is lőtte, a labda pedig megpattant Joe Gomezen, ezzel megtévesztve a már elvetődő Alissont, aki mellett a hálóba pattogott a labda (2-1).

A Wolves ezzel a komikus góllal 2-1-re megnyerte a találkozót:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik új frizurát villantott a Wolverhampton elleni mérkőzésen.



