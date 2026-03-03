Goal.com
C. Kovács Attila

Micsoda dráma! Mutatjuk a komikus gólt, ami Szoboszlaiék vesztét okozta + videó

A Liverpool drámai hajrában 2-1-s vereséget szenvedett a Wolvehampton Wanderers otthonában a Premier League 29. fordulójában kedd este. Mutatjuk a mindent eldöntő gólt!

A Liverpool Alisson előrerúgott labdáját Jackson Tchatchoua fejelte vissza, a labdát pedig André gyüjtötte be, és vezette rá a labdát a vörösök védelmére, és 20 méterről zavartalanul rá is lőtte, a labda pedig megpattant Joe Gomezen, ezzel megtévesztve a már elvetődő Alissont, aki mellett a hálóba pattogott a labda (2-1). 

A Wolves ezzel a komikus góllal 2-1-re megnyerte a találkozót:

FA Kupa
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik új frizurát villantott a Wolverhampton elleni mérkőzésen.

