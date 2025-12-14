Ez a szerencsétlen mozdulat vezetett Szoboszlai sérüléséhez + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai bokája megsérült a Liverpool Brighton elleni bajnokiján. Szoboszlai a találkozó 69. percében éppen emberével, Kaoru Mitomával futott vissza, amikor a kifutó Alisson Becker megérkezett. A magyar játékos átugrotta a Liverpool brazil kapusát, azonban rosszul érkezett a bal lábára, ezután lent is maradt a földön, és hosszú ápolásra volt szüksége.

Jól mutatja, hogy Szoboszlait milyen kemény fából faragták, ugyanis miután percekkel később elbicegett a félpályáig, rögtön játékra jelentkezett, de Arne Slot – reméljük csak elővigyázatosságból – tíz perccel később mégis lekapta a pályáról.

A mérkőzés után Slot a klub honlapnak elárulta, mennyire súlyos a 25 éves magyar játékos sérülése:

„Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – idézi a liverpoolfc.com a vezetőedzőt a sérüléssel kapcsolatban.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Angliában már tudni vélik, mennyit hagyhat ki a Liverpool nyolcasa.

A szerencsétlen jelenetsor, ami Szoboszlai – reméljük nem komoly – sérüléséhez vezetett:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.