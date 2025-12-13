Óriási bajban a Liverpool? Szoboszlai Dominik komoly sérülést szenvedett Arne Slot szerint!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-0-s győzelmet aratott a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában szombat késő délután az Anfielden. A találkozó 69. percében Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalva maradt lent a földön, és ugyan még visszatért a pályára, de tíz perccel később Arne Slot mégis a lecserlése mellett döntött.

A mérkőzés után Arne Slot a klub honlapnak elárulta, mennyire súlyos a 25 éves magyar játékos sérülése:

„Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – idézi a liverpoolfc.com a vezetőedzőt a sérüléssel kapcsolatban.

Mennyit kell kihagynia Szoboszlai Dominiknak?

A holland vezetőedző azt nem árulta el, hogy az első orvosi diagnózis szerint mennyit kell kihagynia Szoboszlai Dominiknak, amint további információkat tudunk meg a magyar játékos sérülésével kapcsolatban, frissítjük cikkünket.

Szoboszlai Dominik elképesztő terhelést kapott eddig az idény során, a Liverpool két Ligakupa-mérkőzését leszámítva minden bajnokit és Bajnokok Ligája mérkőzést végigjátszott, reméljük nem kéri be az árát, hogy Arne Slot a lehető legtöbbet próbálta kivenni a magyar játékosból.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.