A Liverpool győzelemmel búcsúztatta Mohamed Szalahot az Anfielden, Szoboszlai megsérült!?

A találkozó előzményeként nem lehet nem megemlíteni Mohamed Szalah múlt szombati interjúját, ahol az egyiptomi kiakadt a mellőzése miatt. A 33 éves szélső a Leeds United elleni 3-3-s bajnoki után egy hosszabb interjút adott az újságíróknak, amelyben elmondta, hogy úgy érzi, hogy a klub a busz álá dobta. Az egyiptomi kirohanása nem maradt következmények nélkül, a 33 éves szélső kimaradt a vörösök Milánóba utazó Bajnokok Ligája keretéből.

Azonban Arne Slot és Szalah pénteken négyszemközt meg tudták beszélni a történteket, így az egyiptomi bekerült a Brighton elleni mérkőzés keretbe, ám végül csak a kispadon kapott helyet, ellentétben a klub két magyar játékosával, ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szolgálataira is kezdőként számított a holland vezetőedző.

A Liverpool kezdte jobban a mérkőzést, Joe Gomez lefelejt labdája után Hugo Ekitiké már az első percben megszerezte a vezetést a Mersey-parti gárda számára (1-0).

A félidő közepén megsérült Joe Gomez, és mivel a Liverpool nem bővelkedik jobbhátvéd opciókban – Jeremie Frimpong sérülés, Conor Bradley eltiltás miatt hiányzott – így ismét Szoboszlai Dominiknak kellett visszalépnie jobb oldali védőnek, a jobb szélső pozícióba Arne Slot pedig Mohamed Szalahot hozta be.

Szalah pedig bebizonyította, hogy jó az öreg a háznál, a 60. percben az ő szöglete után duplázta meg a Liverpool az előnyét Ekitike fejesével (2-0).

A 69. percben Szoboszlai Dominik megsérült, a bokáját kellett ápolni, de a 72. percben visszatért a pályára. Tíz perccel később azonban Slot úgy döntött, hogy lekapja a pályáról a 25 éves középpályást, reméljük, csak pusztán óvatosságból történt a csere, és nincs komolyabb sérülése Szoboszlainak.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool 2-0-s győzelemmel engedte el Mohamed Szalah a jövő hét vasárnap kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára.



