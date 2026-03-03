Szoboszlaival és Kerkezzel küzd tovább a Liverpool a BL-ért! Kövesd élőben a két magyar PL-meccsét!

A címvédő Vörösök 48 ponttal az ötödik helyen állnak az angol pontvadászatban, egy győzelemmel pontszámban befognák a negyedik Aston Villát és a harmadik Manchester Unitedet.

Arne Slot mindkét magyar játékosát a kezdőbe jelölte, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a pályán tehet meg mindent azért, hogy jó pozícióból forduljon rá a Liverpool a szezon hajrájára egy esetleges győzelemmel. A mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted

A Liverpool kezdője:





