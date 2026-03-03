Goal.com
Live
Van Dijk Szoboszlai DominikPaul ELLIS / AFP
Szabó Kristóf

Szoboszlaival és Kerkezzel küzd tovább a Liverpool a BL-ért! Kövesd élőben a két magyar PL-meccsét!

A Liverpool a sereghajtó Wolverhampton otthonában lép pályára a Premier League 29. fordulójának kedd esti mérkőzésén. A Mersey-parti együttes továbbra is a Bajnokok Ligája indulásért küzd, és a ligautolsót mindenképpen le kell győznie Arne Slot csapatának, ha akar esélyt a bajnokságban kiharcolni a BL-szereplést.

A címvédő Vörösök 48 ponttal az ötödik helyen állnak az angol pontvadászatban, egy győzelemmel pontszámban befognák a negyedik Aston Villát és a harmadik Manchester Unitedet. 

Arne Slot mindkét magyar játékosát a kezdőbe jelölte, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a pályán tehet meg mindent azért, hogy jó pozícióból forduljon rá a Liverpool a szezon hajrájára egy esetleges győzelemmel. A mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted

A Liverpool kezdője:

FA Kupa
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0