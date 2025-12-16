Megérkezett a diagnózis: Szoboszlai Dominik vörös zónában van!

Mint ismert, Szoboszlai Dominik bokája egy szerencsétlen mozdulatot követően kiment a Brighton elleni bajnokin (lásd a videót itt). A magyar játékos a becsúszó Mitoma Kaorut és kijövő Alisson Beckert próbálta elkerülni, ezért felugrott, azonban rosszul fogott talajt, ezért percekig ápolni kellett az eset után a bal bokáját. A 25 éves játékos még visszaállt tíz percre, azonban végül mégis le kellett cserélni, fájdalmas arccal hagyta el a játékteret a találkozó 83. percében.

Videó: ez a szerencsétlen mozdulat vezetett Szoboszlai sérüléséhez – a földet ütötte fájdalmában

„Dominiknak a bokája sérült meg, amit láttam belőle, az nem nézett ki jól, de hihetetlen mentalitása van, reméljük a legjobbakat” – árult el részleteket a lefújást követően Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a magyar játékos állapotáról.

Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik sérülése – ekkor térhet vissza

Azóta hivatalos tájékoztatás nem érkezett a klub részéről, de angol sajtóhírek szerint az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján nem súlyos a sérülés, a bokaszalagok nem szenvedtek maradandó károsodást. Bár a következő napok rehabilitációja döntő lesz, a szakmai stáb jelenleg bizakodó. A hírek szerint az orvosi csapat a hét második felében dönt arról, hogy a Liverpool nyolcasa pályára léphet-e a Tottenham Hotspur elleni szombati rangadón.

Pihentetni kellene Szoboszlait?

Arne Slot az idény során már csapágyasra járatta Szoboszlai Dominikot, a magyar játékos két Ligakupa-mérkőzést leszámítva a vörösök minden bajnokiját és Bajnokok Ligája mérkőzését végigjátszotta és az angol Szuperkupa-döntőben is a kezdőcsapat tagja volt. Ráadásul Szoboszlai a magyar válogatottban is alapember, így mind a hat őszi vb-selejtezőn végig a pályán volt, ami azt jelenti, hogy december közepére már 29 tétmérkőzést játszott le ( összesen 2513 játékpercet) – a Brighton elleni meccset leszámítva minden meccsen 90 percet töltött a pályán. Más játékosok egy teljes idény során nincsenek ennyit a pályán.

Ha megnézzük a 25 éves magyar játékperceit, akkor jól láthatjuk, hogy a magyar játékos extrém terhelést kap, és egy ilyen terhelés mellett egy-egy ártalmatlan szituáció, mint amilyen a Brighton elleni is volt, is súlyos problémákat okozhat.

Ráadásul Szoboszlai nem lazsál, amikor a pályán van, hanem meccsenként átlagosan 11,66 km-ert fut, a pályán rendszerint sprintben közlekedik, a Liverpool egyik legtöbbet dolgozó, legintenzívebb játékosa.

Amikor legutóbb Szoboszlai ilyen igénybevételnek volt kitéve – még anno Jürgen Klopp kezei alatt – annak egy vissza-visszatérő combhajlító sérülés lett a vége még a 2023/24-es idényben, ezt mindenképp el kellene kerülni. Azóta a 25 éves játékos jobban felvette a Premier League tempóját, így a teste már egészen biztosan jobban bírja a sorozatterhelést, azonban ezt az embertelen tempót már lehet nincs olyan játékos, aki hosszútávon bírni tudja.

Játszhat a Tottenham Hotspur ellen?

Ha Szoboszlai Dominikot össze is drótozzák a Spurs ellen, a sérülése miatt a játékos még biztosan vörös zónában lesz, így lehet érdemesebb lenne nem kockáztatni, és megvárni a december 27-ei, Wolverhampton elleni hazai bajnokit a visszatérésével, nehogy súlyosabban megsérüljön.

Mit jelent a vörös zóna?

A vörös zóna kifejezést az erőnléti edzők arra az esetre használják, amikor egy játékos ugyan még bevethető, de már nagyon közel áll a sérüléshez. Viszont az izmok és szalagok ilyenkor olyan kritikus állapotban lehetnek, hogy akár egy sprint vagy egy nagyobb lépés is súlyos sérülést okozhat.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.