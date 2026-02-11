Mint ismert, a Liverpool drámai küzdelemben 2-1-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen az Anfielden, ráadásul Szoboszlai Dominikot a találkozó utolsó perceiben kiállították, amiért utolsó emberként visszarántotta a gólhelyzetben kilépő Erling Haalandot. Ráadásul a vörösök kapuja is üres volt, mivel Alisson Becker felment fejelni a szögletnél, így Haaland előtt tényleg ajtó ablak ziccer lett volna, ha a magyar játékos nem húzza vissza.

Azonban a Football Insidernek nyilatkozó korábbi bíró, Keith Hackett szerint Craig Pawson a szabályok szerint nem álílthatta volna ki Szoboszlait:

„Craig Pawson játékvezetőtől nem jött egyértelmű jel, hogy előnyszabályt ítélt volna, de őszintén szólva nem is nagyon vártam ezt. Teljesen egyértelmű, hogy hagyta továbbmenni a támadást. Utána visszafújta a szituációt, szabadrúgást ítélt, mert Szoboszlai visszahúzta Haalandot, majd elővette a piros lapot. Első ránézésre ez logikusnak tűnik."

„Viszont az előnyszabály szerint, ha a szabálytalanság helyzetet akadályoz meg, de az akció mehet tovább, akkor azért sárga lap jár, nem piros. A kérdés az, hogy Pawson alkalmazta-e az előnyt. Szerintem igen, csak nem jelezte látványosan. Ha pedig így tett, akkor szabály szerint sárga lapos figyelmeztetés lett volna a helyes döntés. A Liverpool helyében óvnék, fellebbeznék a kiállítás ellen, arra hivatkozva, hogy a bíró előnyszabályt alkalmazott, hiszen továbbment a játék”

– buzdította óvásra a Liverpoolt Keith Hackett.

A Liverpool még nem óvott

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a vörösök nem éltek a kiskapuval, és így Szoboszlai Dominik nem játszhat szerdán a Sunderland elleni bajnokin eltiltása miatt.

A mérkőzés után Guardiola, Haaland és Slot is azt nyilatkozták, hogy nem kellett volna kiállítani Szoboszlait. Azóta is kiderült, hogy a magyar középpályást hány mérkőzésre tiltották el.

Valószínűleg Szoboszlai és Haaland is erről az esetről vitatkoztak a lefújást követően az öltözőfolyósón.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eddig nem látott felvételek kerültek elő Haaland és Szoboszlai afférjáról.

A Manchester City bajban van?

Ugyan a Manchester City 2-1- nyert a Liverpool ellen, azonban még mindig hat ponttal le van maradva az Arsenal mögött a bajnoki versenyfutásban. Pep Guardiola együttese ráadásul utolsó nyolc mérkőzéséből csak hármat nyert meg a Premier League-ben, ez finoman szólva sem bajnoki kihívóhoz méltó forma, így az égszínkékeknek gyorsan össze kell magukat kapniuk, ha meg akarják nehezíteni az Arsenal dolgát.

Arról is írtunk, hogy angol sajtóértesülések szerint az Atlético Madrid is beszállt a Szoboszlai Dominikért zajló versenyfutásba.