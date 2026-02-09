Goal.com
Szoboszlai Dominik
C. Kovács Attila

Így vitatkozott egymással Szoboszlai és Haaland az öltözőfolyosón a lefújás után + videó

Egy eddig nem látott felvétel került elő, amin a vasárnapi Liverpool-Manchester City rangadó két főszereplője, Szoboszlai Dominik és Erling Haaland az öltözőfolyosón vitatkoznak a lefújást követően. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester City 2-1-re nyert a Liverpool otthonában Premier League 25. fordulójában vasárnap este. Szoboszlai Dominik előbb pazar szabadrúgásgólt lőtt, majd bő 20 perccel később kiállították, amiért utolsó emberként lerántotta Erling Haalandot.

A két barát nem először került összetűzésbe a mérkőzés során, a 92. percben a Manchester City tizenegyest kapott, Erling Haaland pedig már a büntető elvégzésére készült, amikor Szoboszlai Dominik odament kizökkenteni egykori csapattársát. 

Haaland a mérkőzés után ezt nyilatkozta az esetről:

„Pontosan nem emlékszem, mit mondott. Azt tudom, hogy én azt válaszoltam neki: ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, szóval menj innen."

Szoboszlai akciója végül nem sikerült, ugyanis a norvég csatár magabiztosan értékesítette a büntetőt.

A két barát csörtéje azonban itt nem ért véget, a lefújást követően az öltözőfolyosón is szóba elegyedtek egymással, és megbeszélték a mérkőzésen történteket. Haaland láthatóan még mindig nem tette magát teljesen túl a mérkőzésen, kicsit hevesebben gesztikulált, Szoboszlai a norvégnál egy fokkal nyugodtabban viselkedett:

