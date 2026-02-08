Szoboszlai Dominik a Manchester City elleni 3-1-re elveszített rangadó egyik legmeghatározóbb szereplője volt: a magyar válogatott középpályása látványos szabadrúgásgólt szerzett, ugyanakkor kiállítása komoly vitákat indított el a mérkőzés után.

Josep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője szerint a szituáció megítélése nem volt egyértelmű.

„A józan ész mit diktál? Megnyertük a meccset, most pedig Szoboszlai nem játszhat, mert eltiltották. Tudom, hogy visszahúzta Haalandot, de hány ilyen eset van egy mérkőzésen, amikor a bírók azt mondják: játssz tovább? Ebben az országban, ebben a bajnokságban ez mindig így volt.”

A spanyol szakember ugyanakkor a magyar középpályás teljesítményét is elismerte.

„Briliáns reklámja volt ez a Premier League-nek. Az első félidő nagyon jó volt, a másodikban elvesztettük a lendületet. Az Anfield ilyen tud lenni, a hazaiak meg is szerezték a vezetést. Micsoda lövés volt Szoboszlaitól, micsoda játékos! Ezután a csapatkapitányunk, Bernardo vezetésével visszajöttünk a meccsbe.”

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya szerint a magyar középpályás találata kulcspillanat volt. „Az első félidőben a City többet birtokolta a labdát. A második félidőben viszont mi jobbak voltunk, időnként domináltunk. Dominik egy világklasszis gólt szerzett, erre ők magasabban kezdtek letámadni, és kiegyenlítettek. Az egyenlítés és a második gól között mindkét csapat a győzelemért ment, végül a tizenegyes döntött.”

A mérkőzés hősévé váló Erling Haaland a lefújás után Szoboszlai kiállításáról is beszélt.

„A játékvezetőnek természetesen követnie kell a szabályokat, de ez eltiltást jelent Dominiknek. Sajnálom őt. Legyen inkább gól, de ezek a szabályok, és így működik a futball.”

A Manchester United korábbi BL-győztes játékosa, a Sky Sport állandó szakértőjeként dolgozó Gary Neville is vitatta a játékvezető több döntését is, különösen a meg nem adott gólt. Az egykori válogatott védő szerint a VAR-értelmezése túlságosan merev volt:

„A VAR azt mondja, nem lehet előnyszabályt alkalmazni, de közben figyelmen kívül hagyják a játék folyamatát. Ez igazságtalan. Tudom, hogy léteznek szabályok, de a futball szelleme mintha eltűnt volna.”

Neville hozzátette, szerinte nincs olyan futballszakember, aki szívesen érvénytelenítene egy ilyen gólt, mégis ez történt, ami tovább erősítette a mérkőzés játékvezetésével kapcsolatos vitákat.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szintén a játékvezetőről beszélt, de egy másik jelenetet emelt ki: „Én inkább arról a helyzetről beszélnék, amikor Szalah ziccerben volt, és Guéhi visszahúzta. Mindenki, aki az elmúlt nyolc évben járt ebben a stadionban, tudja, hogy abból a helyzetből általában gól születik, tehát egyértelmű gólhelyzet-meghiúsítás történt.”

A televíziós szakértők közül az aranylabdás Michael Owen külön is méltatta a magyar középpályás teljesítményét, szerinte Szoboszlai „az Anfield történetének egyik legszebb gólját” szerezte.

A szabályok értelmében Szoboszlai Dominik egy mérkőzést lesz kénytelen kihagyni, mivel nem durva szabálytalanságért, hanem gólhelyzet megakadályozásáért kapott piros lapot.