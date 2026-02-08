Úgy tűnt, Szoboszlai Dominik lehet a mérkőzés hőse, aztán...

A Liverpool középpályása előbb hatalmas szabadrúgást gőlt lőtt 30 méterről a 74. percben, ekkor úgy tűnt, hogy a Liverpool behúzhatja a találkozót. Azonban a City Rayan Cherki és Erling Haaland góljvail fordítani tudott. Szoboszlait ráadásul a találkozó utolsó perceiben kiállították

Mi történt?

A Liverpool szöglethez jutott a 99. percben, amihez Alisson Becker, a vörösök kapusa is felment. A Liverpoolnak nem sikerült gólra váltania a szögletet, ám ennek ellenére Alisson úgy döntött, hogy fent marad, ám Bernardo Silva labdaszerzése után egy kontrából el tudott menni a Manchester City, Cherki pedig amint átlépte a félpályát, célba vette a kaput, lapos lövése a kapu közepe felé gurult, Szoboszlai Dominik és Erling Haaland pedig versenyt futottak a játékszerért.

Szoboszlai előbb visszarántotta Haalandot, majd a norvég húzta vissza a magyar játékost, mikor menteni próbált volna a gólvonalról, a labda így akadálytanalul vánszorgott be a hálóba. Azonban a videóbíró kihívta Craig Pawson játékvezetőt, aki felülbírálta döntését, és gól helyett szabadrúgást ítélt a Manchester City javára, és kiállította Szoboszlait, amiért utolsó emberként lerántotta Haalandot. ,

Az esetet IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A mérkőzést végül 2-1-re húzta be a Manchester City, az égszínkékek így továbbra is versenyben maradtak a bajnoki címért, már csak hat pontos a hátrányuk a listavezető Arsenallal szemben.