Erling HaalandEPA
C. Kovács Attila

Mi történt Szoboszlai piros lapja után? Eddig nem látott felvételek kerültek elő a Haalandra ráugró szurkolóról

Kaotikus jelenetekkel ért véget a Liverpool és a Manchester City vasárnap esti rangadója. A hosszabbításban egy tizenegyes döntötte el a három pont sorsát, de ezt követően volt egy meg nem adott gól is, és a legvégén még Szoboszlai Dominikot is kiállították. De ha ez még nem lenne elég, a manchesteri örömünnep közepette egy vendégszurkoló a pályára futott, és rávetette magát Erling Haalandra. Mutatjuk a részleteket.

Döbbenetes jelenetekkel ért véget a forduló rangadója vasárnap este. Kezdődött minden ott, hogy Alisson buktatta Matheus Nunest a tizenhatoson belül a 92. percben, a megítélt büntetőt pedig Erling Haaland magabiztosan értékesítette. 

Ezt követően kinyílt a Liverpool, még Alisson Becker is előrement egy szögletnél, majd a brazil kapus megmakacsolta magát, és a megfelelő beadásra várva elöl maradt, aminek a Liverpool itta meg a levét, ugyanis Bernardo Silva labdaszerzése után a City az üres kapura kontrázhatott, Rayan Cherki a félpályáról vette célbe a kaput, Erling Haaland és Szoboszlai Dominik pedig versenyt futottak a labdáért. 

Előbb Szoboszlai rántotta le Haalandot, majd a norvég húzta vissza a magyar játékost, a labda pedig eközben a hálóba csorgott. Craig Pawson játékvezető a videóbíró segtségével végül annullálta a találatot Haaland szabálytalansága miatt, azonban mivel Szoboszlai gólhelyzetben húzta vissza a City támadóját, így a játékvezető piros lappal leküldte a pályáról.

Friss: Kiderült, hány mérkőzésre tiltották el Szoboszlai Dominikot a piros lapja miatt

Eddig nem látott felvételek kerültek elő

Miközben a Manchester City játékosai Cherki – később elvett – gólját ünnepelték, egy vendég szurkoló a pillanat hevében felemelt kézzel örömittasan a pályára rohant, majd a földre vetődött Haaland mellé, aki a nagy sprint után a gyepen feküdt.

A drukker átölelte a norvég csatárt, mielőtt a biztonságiak közbeléptek. Három rendezőnek kellett lerángatnia őt a pályáról, miközben a City játékosai tovább ünnepeltek a vendégszektor előtt.

A pályára berohanó szurkoló öröme azonban hiábavalónak bizonyult: a VAR közbeszólt, Craig Pawson játékvezető pedig érvénytelenítette a gólt, kiállította Szoboszlait, és szabadrúgást ítélet a manchesterieknek. Akik azonban lepörgették a hátralévő pár másodpercet, és 2-1-re behúzták a találkozót.

Pep Guardiola és Erling Haaland is azt nyilakozták a mérkőzés után, hogy nem kellett volna kiállítani Szoboszlait. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóljával szerezte meg a vezetést a rangadón. 

Korábban arról is írtunk, hogy angol sajtóértesülések szerint az Atlético Madrid is beszállt a Szoboszlai Dominikért zajló versenyfutásba

Default
