Hihetetlen! Szoboszlai óriási bombagólt lőtt a Citynek - VIDEÓVAL

Szoboszlai Dominik ismét elképesztő szabadrúgásgólt szerzett, ezúttal a Premier League vasárnapi rangadóján, a Liverpool-Manchester City mérkőzésen volt eredményes, ezzel előnyhöz juttatta csapatát.

Lassan elfogynak a jelzők Szoboszlai Dominik szabadrúgásaira.

A magyar válogatott csapatkapitánya a kezdőcsapatban kapott helyet a Liverpool-Manchester City rangadón, a 74. percben, gól nélküli állásnál pedig óriási bombagóllal juttatta előnyhöz csapatát. A középpályás ismét szabadrúgásból volt eredményes, mintegy 28 méterről tüzelt, a labda pedig a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A GÓLT IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETI.

Frissítés!

Szoboszlai Dominikot a találkozó utolsó perceiben kiállították, a Manchester City végül 2-1-s győzelmet aratott a Liverpool otthonában

