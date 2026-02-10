Arne Slot elmondta a véleményét Szoboszlai Dominik kiállításáról

A Liverpool ebben az évben csak egy meccset nyert meg a bajnokságban, legutóbb hazai pályán vereséget szenvedett a Manchester Citytől, melyen Szoboszlai Dominik először egy fantasztikus szabadrúgással előnyhöz juttatta a Vörösöket, majd már 2-1-s hátrányban kiállították egy Haaland ellen elkövetett szabálytalanság után, így a hétközi fordulóban nem léphet pályára a Sunderland otthonában a BL-indulást kergető csapatában.

Szoboszlai Dominik ominózus kiállításáról elmondta, csalódott az eltiltás és a piros lap miatt, de szerinte azt tette a játékvezető, amit a szabálykönyv előír: “Amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy nem lesz velünk a Sunderland ellen. A szabálykönyv szerint kiállítás volt, és a játékvezetőnek ezt kell követnie”.

Visszatérő probléma a Liverpoolnál a jobbhátvéd pozíciója, Bradley, Frimpong és Gomez folyamatosan sérültek, így előfordult, hogy Szoboszlainak kellett a számára idegen poszton játszania, ám ezt rendre nagyszerűen megoldotta a válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai kiesésével viszont megint más fog jobbhátvédet játszani a csapatban, és Slot bízik abban, hogy Joe Gomez felépül a szerda esti mérkőzésig: “Gomez ma fog edzeni először sérülése óta. Ha nem áll készen, négy játékosunkat veszítjük egy egyetlen pozícióra. De Jones és Endó is játszott már ott, így mondhatjuk, hat különböző játékosunk játszott már jobbhátvédet”.

A Bajnokok Ligája-indulás is kezd komoly veszélybe kerülni a Liverpool számára, jelenleg 5 pont a hátránya a csapatnak a negyedik helyezett Manchester United mögött. A holland edző szerint mostantól majdnem tökéletes teljesítmény kell a Liverpooltól, hiszen a jobb csapatok kevesebb eséllyel hullajtanak pontokat: “Nagyon kicsik a különbségek, hét perccel a City elleni meccs vége előtt öt pontra voltunk tőlük, hét perccel később már tizeneggyel”. Slot elismerte, vezetőedzői karrierje legnehezebb szezonja ez, mert “nem Liverpool-szintű a teljesítményünk”.

A Liverpool a hatodik helyen áll a Premier League-ben 25 forduló után, hátránya a biztos BL-indulást jelentő negyedik helytől 5 pont Szoboszlai Dominikéknak, ezen szerda este a Sunderland ellen faraghatnak idegenben.